晶科能源擴產 全球首家碳中和太陽能電池廠動工

外媒報導，中概股太陽能龍頭晶科能源 (JKS-US)20GW 大型太陽能電池片製造基地，10 月在雲南楚雄動工，並 100% 使用可再生能源，屋頂安裝太陽能組件，同時利用當地水力發電，為全球首家實現碳中和目標的電池片工廠。

晶科楚雄工廠占地約 1000 畝，相當於 100 個足球場大小，建成後將成為全球最大的單一電池片生產廠。根據規劃，楚雄工廠一期 10GW 產能計劃於 2021 年 4 月前投產。隨著 Tiger Pro 的預訂訂單飛速增長，晶科能源預計在 2021 年將其組件產量翻倍。

晶科表示，楚雄工廠對於公司的增長計劃至關重要。由於材料成本飆升和 OEM 電池瓶頸，影響了其作為全球最大太陽能組件製造商的產能，因此需加快楚雄工廠的建設。新 20GW 電池片工廠能夠滿足內部電池供應，並減少採購成本。

楚雄工廠將利用垂直一體化整合，增加經濟規模，減少浪費，優化流程，完成自動化和數位化管理，並建立供應鏈，利用更便宜的可再生能源來進一步降低電池片的生產成本。

目前晶科能源總電池片產能約 11GW，加上雲南楚雄基地 20GW 的產能佈局預測，晶科能源電池片產能 2021 年底將攀升至 30GW 以上。分析機構預測，2020 年晶科組件出貨約 18.5-20GW，2021 年有望提升至 30GW 以上。

中國國家主席習近平強調 2060 年碳中和目標，「十四五」期間將加快清潔能源開發利用，推動非化石能源和天然氣成為能源消費增量的主體，更大幅度提高清潔能源消費比重，非化石能源消費比重 2030 年要達到 25% 左右，意味著中國今後能源增量 70% 以上以非化石能源為主。