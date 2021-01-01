〈潛力股〉環宇-KY基站回溫、轉投資發酵 營運拚反彈

環宇 - KY(4991-TW) 去年受中國基礎建設招標遞延影響，加上轉投資晶成半導體、常州承芯 (原常州新晶宇) 均處於初期建置狀態，需認列投資損失，營運處於谷底，展望今年，隨著中國基礎建設需求擴增、轉投資下半年起將逐步量產出貨，今年營運可望迎反彈。

環宇看好長期氮化鎵 (GaN) 取代砷化鎵 (GaAs) 趨勢不變，投資晶成半導體合作 6 吋晶圓廠，未來將主要生產氮化鎵 RF 射頻晶圓、BAW 手機濾波器、VCSEL 等產品，也可望增加非美國生產基地，以因應近期國際政經局勢變化。

據了解，晶成在去年第 4 季就已有客戶進入小量生產，雖然初期出貨量仍低，加上廠房、設備折舊認列，短期對環宇營運貢獻仍有限，但最快下半年就可望逐步放量出貨，明年對環宇會有明顯挹注，常州承芯同樣也在初期建置階段，預期設備機台陸續到位後，第 1 季將開始進行客戶驗證。

環宇目前對晶成、常州承芯投資比重，因未參與兩公司去年 7 月發行特別股、增資計畫，目前持股比重分別為 34.73%、32.802%。

另一方面，全球步入 5G 基礎建設高峰期，雖然去年在疫情衝擊下，多數國家建置進度遞延，但單就中國市場，累計去年前 10 月就已布建 71.8 萬個基站，遠優於預期，今年目標更上看百萬個，力拚初步達到 5G 網路完全覆蓋，也可望帶動環宇基站業務回溫。