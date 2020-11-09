〈環宇法說〉轉投資仍在初期階段 估最快2022年有明顯貢獻

環宇 - KY (4991-TW) 今 (9) 日召開線上法說會，總執行長暨總裁安寶信表示，受中國基礎建設招標情況遞延影響，對第 4 季營運仍相對保守，但預期將優於上半年，轉投資晶成半導體、常州承芯 (原常州新晶宇) 方面，由於均處於初期建置狀態，仍需認列相關投資損失，預期 2022 年都將逐步對環宇營運有明顯貢獻。

安寶信表示，原預期晶成 8 月有客戶進入小量生產，但進度不如預期，估將延至本季開始小量生產，但初期出貨量仍低，對營運貢獻仍有限，加上新廠房、設備折舊認列，最快 2022 年對環宇會有明顯挹注。

常州承芯方面，安寶信指出，目前也在初期建置階段，預期設備機台年底陸續到位後，明年第 1 季開始進行客戶驗證，明年下半年開始量產，2023 年對環宇開始貢獻，且承芯已陸續接洽多組客戶，不排除明年就會啟動二期增資擴建計畫。

安寶信進一步表示，投資晶成、常州承芯是為了長期營運，過去環宇產能集中美國，隨著近期國際政經局勢變化，廠商必須開拓新局因應，這幾年投資是要將基本功練好，2022 年才可望「馬步蹲完開始打拳」。

觀察環宇對晶成、常州承芯投資比重，因未參與兩公司 7 月發行特別股、增資計畫，持股比重分別降至 34.73%、32.802%，累計前 3 季則分別認列 1.61 億元、472.6 萬元投資損失。