〈環宇法說〉基站出貨下滑、業外認列損失 Q3轉虧每股虧0.39元

環宇 - KY (4991-TW) 今 (9) 日召開線上法說會公布第 3 季財報，受基站出貨衰退、業外認列投資晶成半導體、常洲承芯投資損失，單季再度轉虧，稅後虧損 3437.5 萬元，每股虧損 0.39 元，累計前 3 季每股虧損 0.29 元。

環宇第 3 季合併營收 3.58 億元，季減 13%、年減 23.18%，毛利率 41.01%，季減 4.58 個百分點、年減 1.28 個百分點，營益率 11.04%，季減 9.79 個百分點、年減 4.31 個百分點，加上業外投資損失，單季稅後虧損 3437.5 萬元，由上季、去年同期轉虧，每股虧損 0.39 元。

累計環宇前 3 季營收 11.37 億元，年減 13.1%，毛利率 43.48%，年減 0.22 個百分點，營益率 15.43%，年增 0.56 個百分點，同樣受業外投資損失拖累，前 3 季稅後虧損 2594.8 萬元，每股虧損 0.29 元，虧損擴大。

環宇第 3 季業外損失達 6515.1 萬，分別認列持股比例約 34.73%、32.802% 的晶成半導體、常州承芯 (原常州新晶宇) 投資損失，其中認列晶成損失達 6168.3 萬元，由於晶成未達訂單規模，加上設備到位需提列費用、研發支出，而常州承芯也在初期廠務建置階段，環宇依比例認列 346.8 萬元業外虧損。

以產品營收來看，環宇第 3 季自有品牌 (KGD) 產品比重約 61%、光電產品代工占 14%，無線射頻代工相關占 24%，其他權利金占 1%，以終端應用來看，數據中心約占 81%，基站則占 14%。