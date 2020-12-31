〈房產〉打炒房管制推案萎縮 12月住展風向球分數暫回落

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，2020 年 12 月分數降至 35.4 分，較 11 月的 37.1 分減少 1.7 分，分數終止連二個月的上揚，對應燈號則已連續 8 個月亮出黃藍燈。風向球六大構成項目中，預售屋推案量、新成屋供給量與廣告批數等三項分數下降。

住展研發長何世昌表示，因政府各部會陸續祭出打炒房措施，業者觀望情緒瀰漫在寒流中，使延後推案現象再起，新建案供給量急縮，買方也出現稍微縮手的跡象，市況正在降溫當中。

202012 月預售屋推案量大減至約 600 億元，案量達 15 億元以上的指標建案為台北市 - 中山「鐫豊」、大安「敦南琴朗」、北投「萬企大業」和「吉美天悅」；新北市 - 板橋「立信天禧 - 采蝶」、新店「央北鑫建築」、中和「雙和湯泉」、土城「CIO 全球創新總部」與「勤樸丰硯」、三重「繽麗」；桃園市 - 龍潭「來德雲鼎」、桃園「昭揚天地」與「國泰溪境」等案。

12 月新釋出的成屋續降至約 700 餘戶，而單一案量達 15 億元以上的指標建案為台北市 - 信義「信義一品」、內湖「碧湖天」（新壽地主戶）；新北市 - 中和「漢寶双星」；桃園市 - 桃園「丰格 109」等案。

由於政府打炒房進階成打房，重擊業者的推案與銷售信心，12 月推案量快速萎縮小。不僅如此，大多數業者均減少廣告投放量，以免引發相關單位關注。

何世昌進一步指出，因政府接連出手打炒房，以及實價登錄 2.0 通過，預期觀望的氛圍會更濃厚；更何況，接下來房市就要步入一、二月傳統淡季，風向球分數應無大幅提升的可能，整體市場應會呈現文火慢燉的狀況。