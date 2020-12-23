〈房產〉塭仔圳重劃啟動遷廠潮 推升五股廠房地價、租金倍數上漲

新北市的塭仔圳市地重劃正式啟動，區域內將拆遷 7000 間工廠，各廠積極尋找遷移廠辦新標的，房仲業者指出，遷廠潮帶動五股地區廠房 5 年來租金倍數上漲，工業土地交易價格也成長 1 倍。

全國不動產五股成泰店店長邱祚斌指出，在新北市大力推動塭仔圳市地重劃之下，塭仔圳目前約有 7000 間廠房有遷移需求，因此帶動新北產業園區、泰山地區工業用地需求，以陶瓷業、傳統機械業、基礎鋁製品業等傳統業者為主，遷廠詢問度高，而這 1 年來工業廠房月租金行情，以每坪 300500 元上揚至 500-700 元。

至於工業土地價格也明顯翻漲，邱祚斌指出，以五股成泰路、泰林路舊商圈零星工業區價格來看，5 年來從每坪 35-38 萬元、到 3 年前每坪 43-45 萬元，至今已來到 5 字頭行情；至於開發完整、規劃完善的新北產業園區則價格較高，5 年來土地單價從 3-4 字頭已翻漲 1 倍，現在開價甚至已來到 7-8 字頭。

觀察工業廠房建坪價格，五股成泰路、泰林路舊商圈零星工業區之中，有樓面的標準廠房，這 3-5 年來也從當初的 17-18 萬元一路上揚來到 20~26 萬元；至於新北產業園區則從每坪 20 出頭萬來到 40 萬元以上。

工業廠房的熱絡帶來就業機會，也推動住宅需求，加上五股房價基期相對低，向來吸引首購族買單。房仲業者分析，五股房價在雙北市地區來說一直都是最親民的生活圈之一，因此在此波房市回溫之際成交量明顯增溫。