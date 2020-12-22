〈房產〉國旅夯 台灣南投網紅打卡城堡近億元成交

今年下半年國內旅遊熱絡，曾因獨特歐風城堡外觀引發媒體關注的南投魚池「英格蘭城堡」，今年以 1 億 2888 萬元開價待售，據最新實價登錄揭露，10 月時已由台中傳產企業主以 9688 萬元買下，為建坪約 203.8 坪，地坪達 1677 坪英倫城堡的「新堡主」。

台灣房屋草屯中興特許加盟店負責此次交易，店東謝文燐表示，「英格蘭城堡」雖然在山坡地，但城堡蓋在丙種建地，價值比一般林地、農地更高，城堡規劃 8 個房間，符合民宿經營法規房間數上限，加上屋況新穎，屋齡僅 3 年，買下即可投入營運。不僅如此，「英格蘭城堡」最大的優勢就是地坪廣大，還包括千坪以上的林地及農牧用地，若加以規劃活用，可望創造多元營收，因此吸引買家入手。

除了「英格蘭城堡」，南投縣魚池今年 9 月還有「汎札嵐庭園民宿」，以 3770 萬元成交；仁愛鄉 9 月也有「清境黑森林莊園」7800 萬售出，年初的「清境龍莊日式會館」更賣出 9000 萬天價；台中外埔的「彩明樓休閒民宿」，也在 7 月以 3600 萬元轉手；顯示中部地區民宿物件頗受市場青睞。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，與大規模的酒店、商旅相較，民宿的總價門檻較低，經營管理也相對單純，對有意跨足觀光業的業者而言，風險較低。且民宿的外觀造型設計空間較大，具有風格特色或高知名度建築，本身就充滿話題性，能見度高，也會帶動訂房率，因此增加購買意願，如英格蘭城堡在網路上享有盛名的物件，其潛藏的商業價值，應也是買家出手時看重的條件之一。

張旭嵐分析，以往有不少富商或退休族，偏愛到鄉間買農舍作為休閒度假宅，但近年購買農舍的限制趨嚴，除了僅限自然人購買外，還只能持有一戶，並且要有農用事實。在多番限制下，不少買家將目標轉向較有使用彈性的小型民宿，自用商用兩相宜，使民宿更具市場性。

「英格蘭城堡」售出後，同為英倫都鐸風格的網紅勝景「埔里童話城堡」，詢問度也明顯提高。謝文燐透露，位於埔霧公路旁的「埔里童話城堡」，是埔里市區往來愛蘭交流道的必經之地，地段佳且機能完善，加上周遭不乏元首館、月老教堂、遊客中心等景點，人潮眾多商機濃郁，在近期國旅回溫、住房率提高的情況下，或可博得有緣人目光。