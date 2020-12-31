〈貴金屬盤後〉美元急跌助攻 黃金連二漲 逼近1900美元

美國可能增加財政刺激的可能性將美元摜壓至兩年半新低，帶動金價周三 (30 日) 連續第二天上漲，但牛津大學和阿斯特捷利康 (AstraZeneca) 共同研發的疫苗在英國批准使用，市場風險偏好增強之下，黃金漲幅受抑制。

Kitco Metals 高級分析師 Kitco Metals 說：「美元指數觸及近期新低，這有利於黃金和白銀市場。但市場風險偏好高漲，主要指數處於或接近歷史高點，正在緩和 (投資人對黃金) 的購買熱情，目前這兩個因素正在角力。」

黃金 12 月以來持續在 1800 美元到 1900 美元之間盤整，這段期間兩股相反的力量互相拉扯，一是美元貶值，支撐以美元計價的黃金上漲；另一個則是美債殖利率上升，使同為避險資產的黃金吸引力被侵蝕。

ICE 美元指數 (DXY) 周三下挫 0.3% 至 89.707，跌至 2018 年 4 月以來最低，10 年期美債殖利率徘徊在 0.94%。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 10.50 美元或 0.6%，收每盎司 1893.40 美元。

金價連漲兩日，一些樂觀的投資人期待黃金即將突破最近的盤整格局，Oanda 資深市場策略師 Edward Moya 說：「黃金的看跌修正可能已經結束，12 月月線有望出現 7 月至今首次收紅。」

Moya 指出，下一個牽動金價的因素可能是 1 月的喬治亞州參議員補選，決選結果將決定參院由民主黨還是共和黨掌握多數席次，進而影響未來的財政刺激規模。總統當選人拜登矢言上任後推出更多疫情援助，這將進一步打壓美元，並刺激金價。

Moya 說：「黃金交易員將密切關注喬治亞州參議員決選結果，是否會替財政刺激交易 (stimulus trade) 帶來意料之外的藍色浪潮。」

目前包含 2000 美元紓困金的提案已經在民主黨占多數的眾議院過關，但遭共和黨參院領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 延後表決，形成民主黨和美國總統川普站在同一陣線的罕見情形。

本周適逢元旦，美國時間周五將休市。

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