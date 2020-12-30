2021年FOMC鴿派票委當道 收緊貨幣政策可能性恐再降？

無論新冠疫苗推出對於美國經濟帶來多大影響，美國聯準會 (Fed) 利率決策小組的變動，將使新一年收緊貨幣政策的可能性進一步降低。
根據《彭博》報導，與今年相比，2021 年輪替上陣的 4 位新票委立場將更為鴿派，值得注意的是，以鴿派立場聞名的芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans 明年將取代相對鷹派的克利夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester。
另外，曾任聖路易斯 Fed 研究部門負責人的 Christopher Waller 也將擔任新的永久投票，他已在 12 月 18 日宣誓就任 Fed 理事。從一重要角度來看， Waller 毫無疑問抱持鴿派立場，他長期支持聯準會領導層對於低失業率不會自動導致高通膨的觀點。
Amherst Pierpont Securities 首席經濟學家 Stephen Stanley 表示，一旦疫苗在掌控之中，升息前景可能更加明朗，但她仍預計 Fed 不太可能在 2021 年上調利率。
聯邦公開市場委員會 (FOMC) 主要由 12 名投票委員組成，包含 Fed 主席和副主席在內的 7 位聯邦儲備委員會成員，再加上紐約 Fed 總裁均為固定投票成員，剩餘 4 位投票委員由其他 11 個地區的 Fed 總裁輪流擔任，其餘 Fed 總裁均可參與 FOMC 會議，但不具有政策投票權。
2021 年 FOMC 票委輪替與新增名單：
- 芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans 將取代克利夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester
- 里奇蒙 Fed 總裁 Thomas Barkin 將取代費城 Fed 總裁 Patrick Harker
- 亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 將取代達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan
- 舊金山 Fed 總裁 Mary Daly 將取代明尼阿波里斯總裁 Neel Kashkari
- 前聖路易斯 Fed 官員 Christopher Waller 將出任 Fed 理事
儘管如此，今年 FOMC 票委的變化仍可能影響 Fed 在資產購買計劃上的調整。目前 Fed 以每月 1200 億美元的購債規模來壓低家庭和企業的長期借貸成本，一旦疫情持續惡化，導致美國經濟朝向負面發展，增加購債規模的呼聲可能再起。
然而，隨著疫苗分配和 9000 億美元紓困法案出台，市場預期指出，美國經濟有望在 2021 年下半年強勁反彈，也可能使 Fed 面臨縮減購債計畫的壓力。