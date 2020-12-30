2021年FOMC鴿派票委當道 收緊貨幣政策可能性恐再降？

無論新冠疫苗推出對於美國經濟帶來多大影響，美國聯準會 (Fed) 利率決策小組的變動，將使新一年收緊貨幣政策的可能性進一步降低。

根據《彭博》報導，與今年相比，2021 年輪替上陣的 4 位新票委立場將更為鴿派，值得注意的是，以鴿派立場聞名的芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans 明年將取代相對鷹派的克利夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester。

另外，曾任聖路易斯 Fed 研究部門負責人的 Christopher Waller 也將擔任新的永久投票，他已在 12 月 18 日宣誓就任 Fed 理事。從一重要角度來看， Waller 毫無疑問抱持鴿派立場，他長期支持聯準會領導層對於低失業率不會自動導致高通膨的觀點。

Amherst Pierpont Securities 首席經濟學家 Stephen Stanley 表示，一旦疫苗在掌控之中，升息前景可能更加明朗，但她仍預計 Fed 不太可能在 2021 年上調利率。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 主要由 12 名投票委員組成，包含 Fed 主席和副主席在內的 7 位聯邦儲備委員會成員，再加上紐約 Fed 總裁均為固定投票成員，剩餘 4 位投票委員由其他 11 個地區的 Fed 總裁輪流擔任，其餘 Fed 總裁均可參與 FOMC 會議，但不具有政策投票權。

2021 年 FOMC 票委輪替與新增名單：

芝加哥 Fed 總裁 Charles Evans 將取代克利夫蘭 Fed 總裁 Loretta Mester

里奇蒙 Fed 總裁 Thomas Barkin 將取代費城 Fed 總裁 Patrick Harker

亞特蘭大 Fed 總裁 Raphael Bostic 將取代達拉斯 Fed 總裁 Robert Kaplan

舊金山 Fed 總裁 Mary Daly 將取代明尼阿波里斯總裁 Neel Kashkari

前聖路易斯 Fed 官員 Christopher Waller 將出任 Fed 理事

儘管如此，今年 FOMC 票委的變化仍可能影響 Fed 在資產購買計劃上的調整。目前 Fed 以每月 1200 億美元的購債規模來壓低家庭和企業的長期借貸成本，一旦疫情持續惡化，導致美國經濟朝向負面發展，增加購債規模的呼聲可能再起。

然而，隨著疫苗分配和 9000 億美元紓困法案出台，市場預期指出，美國經濟有望在 2021 年下半年強勁反彈，也可能使 Fed 面臨縮減購債計畫的壓力。