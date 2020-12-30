〈貴金屬盤後〉美提議加碼紓困金打壓美元 黃金上漲

美國國會討論追加紓困現金的提案，推升黃金吸引力並打壓美元，黃金周二 (29 日) 上漲。該提案已在民主黨占上風的眾議院過關，送交共和黨占多數的參議院審理。

美國總統川普和民主黨人都支持加發紓困現金。川普周日終於簽署國會兩黨和財政部長梅努欽 (Seven Mnuchin) 達成共識的紓困計畫，黃金一度溫和反彈至大約 6 周高點。

但川普仍要求每人發放現金從 600 美元提高到 2000 美元，此案周一在眾院以快速通過程序表決通過、送交參院，但共和黨人一直不願擴大支出。

黃金向來被視為美元貶值和大型政府支出的避險工具，政府為了減輕疫情傷害經濟而推出的紓困方案，將累積巨額赤字。

OANDA 高級市場分析師 Edward Moya 說：「美國領導層正在盡全力打敗疫情—這將意味著更長時間的停擺，以及更多的刺激措施，為金價提供強勁的上漲支撐。投資人期待總統當選人拜登上任後，將推動更大的刺激計畫，這大概是黃金交易盛行的原因。」

ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.3%，使美元計價的黃金比其他貨幣更有吸引力。

2020 年即將畫下句點，作為通膨避險工具的黃金上漲約 24%，最主要就是因為世界各國的財政刺激措施，以緩解疫情衝擊。

2 月交割的黃金期貨價格上漲 2.5 美元或 0.1%，收每盎司 1882.90 美元。

本周適逢元旦，美國時間周五將休市。

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