微軟正修復Win10存在已久的bug 稍晚才會發布更新

微軟 (MSFT-US) 在 11 月時承認，Windows 10 存在一個 bug，導致會隨機刪除 Chrome、Edge、OneDrive 及其他程式中所存的密碼。微軟已經開始修復此一問題，但可能要明年 2、3 月才會發布更新。

這一問題最早在 4 月出現，但由於問題具有隨機性，導致開發團隊難以追溯其根源，及確認此一問題。

早前用戶反映，升級到 Windows 10 2004 版本後，整個系統都無法記住應用程式 (及瀏覽器) 的登錄憑據 / 密碼，不斷提示再次登錄。

經最終總結報告，這個 bug 影響 OneDrive、Outlook、Microsoft Edge、微軟帳戶、谷歌帳戶、Chrome、Adobe CC 等程式。微軟已經最終找出解決方式，並開始修復，但仍要到下次更新期間，才會發表更新，預計是明年 2-3 月。

根據 Google 研究人員 Tavis Ormandy 的說法，Task Scheduler 有時會破壞認證系統 LSASS 中保存的憑證，這一憑證用於資料保護 API 用戶密鑰。結果，密碼 / 憑證將被隨機忽略，並要求用戶再次輸入。

微軟 Edge 專案經理 Eric Lawrence 表示，受影響的情況相對較少，目前已經在 Windows Insider 參與者提供測試。