蘋果新款Mac換架構恐現隱憂 分析師看好微軟趁勢搶市占

蘋果 (AAPL-US) 即將於本週推出新一代 MacBook，是宣布更換 ARM 架構後，首款搭載自行研發晶片的電腦，引起市場期待，然而 Futurum Research 執行長、財經網站 Marketwatch 專欄作家 Daniel Newman 認為蘋果將出現架構轉換陣痛期，看好微軟 Surface 系列趁勢搶市占。

據研調機構 Gartner 統計，蘋果第三季 Mac 產品線出貨量較去年同期成長 7.3%，成長率比整體市場的 3.6% 成長高上 2 倍，優於市場預期。 Mac 產品市占率達 7.7%。

Newman 表示，對於蘋果而言，如此強勁出貨顯示現階段正是推出新款 MacBook 的好時機，然而，這次發布會也是蘋果的一大關鍵：由 iPhone 延伸而來的 Mac 仿生晶片是否能符合市場與消費者的預期，將至關重要。

蘋果執行長庫克 (Tim Cook) 在今年的 WWDC 中表示搭載蘋果仿生晶片的 Mac 性能將大幅躍進，相較於過去幾代，新一代 Mac 將擁有最低耗能、極大化電池壽命、處理 AI 能力，以及圖像顯示再提升。

架構轉換面臨相容性挑戰

Newman 表示，相較於 Mac 性能不符預期的風險，蘋果的潛在漏洞可能更為嚴重，光是晶片欲從英特爾的 x86 轉換至 ARM 架構便已非常具有挑戰性，對消費者和開發人員都可能產生影響。

Newman 說，開發人員必須耗時重寫蘋果整個軟體生態系統，才能在 ARM 架構上運作。以微軟為例，其耗費近十年優化軟體生態系才使旗下的 Surface Pro X 筆電、三星與聯想等 ARM 架構的產品能穩定運作。

Newman 進一步表示，具體而言，蘋果晶片欲過渡至 ARM 架構可能會破壞軟體，以及使外部設備出現相容性問題，儘管蘋果一定擁有一組能在 ARM 架構下完美運作的軟體，但 Mac 的其他軟體、工具與遊戲可能無法運作的那麼順利。

消費者與開發商的反應

倘若軟體與架構問題顯現將使消費者對新款 Mac 感到失望，這恐怕比前幾代 Mac 的鍵盤老毛病還嚴重。此外，對於為軟體開發商而言，為了讓軟體能支援 x86 與 Arm 版本，他們的工作量也將增加。

另一方面，Newman 表示，蘋果前幾代英特爾架構下的 Mac 產品未來該何去何從，將成為另一個大問題。

Newman 說，自蘋果宣布改用 ARM 架構新晶片後，蘋果對前幾代的 Power 處理器的保固進行嚴格審查，並表示未來僅提供 3 年的處理器支援年限 (即保固期)， 引起一些用戶不滿。

一般 Mac 用戶使用時間為 5 到 8 年，若蘋果決定在 3 年後停止對英特爾架構機型提供保固，Newman 認為這可能會影響消費者購買英特爾 Mac 的決策。

微軟有望受惠

如此一來，Newman 預估蘋果很有可能在轉換架構的過渡時間經歷一段陣痛期，而微軟旗下的 Surface 系列的優勢有望從中受惠，搶占蘋果 Mac 的市占率。

Newman 說，Surface 系列除了憑藉著微軟的品牌強度外，也具有強大的優勢，其中包含支援 ARM、英特爾與 AMD 不同架構的產品以適應不同需求消費客群外，細節上諸如包裝、品牌、材質和價格上也都具有一定的競爭力。

微軟 Surface 系列筆電在最近一季的成長率達到 37%，且過去四個季度中營收皆超過 60 億美元，儘管目前這個數字比 Mac 的 90 億美元、年增近 3 成的營收表現相去甚遠，然而，Newman 表示，在蘋果順利轉換架構前，尋求升級的消費者勢必會尋找其他穩定的替代品。