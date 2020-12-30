永豐證：美股1月上漲機率達6成 元月行情蓄勢待發

2020 即將封關，永豐金證券今 (30) 日指出，今年第三季 S&P500 成分股財報優於預期的比例超過 80%，有利 2021 年美股動能續強，尤其過去十年 S&P500 指數於 1 月共出現 6 次上漲、1 次持平，僅 3 次明顯下跌，漲多於跌，美股元月行情可期。

今年全球股市經歷新冠肺炎疫情、美國大選、美中貿易戰等衝擊，仍交出亮麗成績，投資人對明年股市表現多有期待，永豐金證券策略分析師陳泓睿進一步說明，統計美股過去十年的元月表現，三次明顯下跌的年份，其前一年的第三季優於預期的比例相對偏低，顯示基本面若不盡人意，將使元月股市動能連帶受影響。

不過，由於今年第三季 S&P500 成分股中財報優於預期的比例高達 80%，遠高於十年平均值 71%，將有利於元月美股動能續強。

另一方面，陳泓睿指出，以過去十年的經驗判斷，前一年的第四季股市漲跌與來年元月的漲跌呈現負相關，在 6 個上漲的元月份中，前一季的股市漲幅平均為 2.62%，3 個明顯下跌的元月份中，前一季股市漲幅平均達 6.92%，顯示第四季若已出現不小的漲幅，則元月的操作需傾向謹慎。

陳泓睿認為，全球股市迎新春，美股第三季財報明顯以優於預期的居多，加上全球央行攜手維持的長期低利環境助攻，有利元月行情持續發酵，惟第四季美股漲幅偏大，須留意拉回整理壓力。