〈美股早盤〉封關倒數二天 美股小幅高開 美元指數摔至2年半新低

連兩日飆新高後，美股進入今年倒數第二個交易日，主要指數週三 (21 日) 小幅高開，道瓊工業指數漲逾 90 點或 0.3％，標普 500 指數漲 0.3％，那斯達克指數漲 0.34%，費半漲 0.9％，美元指數則跌至 2018 年 4 月以來最低。

美國參議院少數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 週二 (29 日) 尋求針對 2000 美元紓困金提案進行表決，但遭到參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 阻止。該法案週一以 275 票同意對 134 票反對於眾議院獲准。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，現金支票已於週二晚間開始發放。

疫苗推出加上 9000 億美元紓困法案今年底幫助提振市場情緒，但隨著疫情加劇，美國國會在每人發放紓困金意見上的分歧也削弱了市場樂觀情緒。

繼英國、南韓等國家陸續發現首例變種新冠病毒後，美國週二證實在科羅拉多州發現本土首例變種新冠病毒。截至目前，美國累計確診數已超過 1900 萬人，累計死亡將近 34 萬人。

關於疫苗最新進展，英國政府週三正式批准阿斯利康與牛津大學共同研發的新冠疫苗，英國衛生大臣 Matt Hancock 表示，政府將自下週一 (4 日) 起分配疫苗，以加速全國的疫苗接種作業。

截至台北時間週三 (30 日)22 時許：

道瓊指數上漲 93.81 點或 0.31%，暫報 30429.48 點

那斯達克上漲 43.47 點或 0.34%，暫報 12893.69 點

標普 500 指數上漲 11.66 點或 0.31%，暫報 3738.70 點

費半上漲 24.42 點或 0.89%，暫報 2762.47 點

台積電 ADR 上漲 2.58% 至每股 108.28 美元

十年期美債殖利率上漲至 0.938%

紐約輕原油下跌 0.56% 至每桶 47.73 美元

布蘭特原油上漲 0.84% 至每桶 51.52 美元

黃金上漲 0.11% 至每盎司 1885.00 美元

美元指數下跌 0.43% 至 89.535 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

阿斯利康 (AZN-US) 早盤上漲 0.86％，至 50.33 美元。

英國政府週三批准阿斯利康與牛津大學共同研發的新冠疫苗，成為全球首個使用阿斯利康疫苗的國家。阿斯利康表示，目前英國已向其訂購 1 億劑新冠疫苗，足夠覆蓋英國約 5000 萬人口。

英特爾 (INTC-US) 早盤下跌 1.15％，至 48.82 美元。

多家外媒報導傳出，避險基金 Third Point 致信呼籲英特爾調整經營策略，以維持該公司在筆電和資料中心處理器的龍頭地位。據了解，該基金持有英特爾將近 10 億美元股權。

蘋果 (AAPL-US) 早盤上漲 0.38％，至 135.38 美元。

美國佛羅里達州地方法院駁回蘋果對資安新創 Corellium 的專利侵權主張，稱 Corellium 對蘋果 IOS 操作系統程序模擬是在合理使用範圍內，駁回蘋果的侵權主張。

每日關鍵經濟數據：

美國 11 月零售庫存月增率報 0.7％，前值 0.8%

美國 11 月批發庫存月增率報 - 0.1％，預期 0.7%，前值 1.1%

美國 11 月貿易帳報 - 848 億美元，預期 - 815.0 億美元，前值 - 802.9 億美元

美國貿易帳 (圖：Investing.com)

台北時間晚間 22:45 將公布美國 12 月芝加哥 PMI，預期 56.5，前值 58.2

台北時間晚間 23:00 將公布美國 11 月成屋簽約銷售指數月增率，預期 0.1%，前值 - 1.1%

台北時間晚間 23:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 - 56.2 萬桶

華爾街分析：

Avatrade 市場分析師 Naeem Aslam 表示：「在新冠疫情上，阿斯利康疫苗終於獲得英國政府批准。考慮到現階段疫苗供應短缺，這絕對是好消息，尤其隨著歐洲和美國染疫情況持續惡化，又一款疫苗獲得批准有助於加快分配速度並控制疫情。」

對於美國國會在紓困現金支票規模上的分歧，Axi 首席全球市場策略師 Stephen Innes 表示：「關於政府很快就會發放更多紓困金的美夢正逐漸破滅，引發美股出現獲利回吐，全球股市本週更首次下滑。」