微軟、任天堂、SIE為強化電玩安全 於美國攜手合作

電玩大廠索尼互動娛樂公司 (Sony Interactive Entertainment，SIE)、微軟 (MSFT-US)、任天堂 (7974-JP) 三家公司於 14 日 (週一) 宣布，為了提升遊戲安全性，決定在美國攜手合作。

隨著《要塞英雄》(Fortnite) 之類的跨平台遊戲數量日增，業界認為有必要跨越公司框架來進行合作。三家公司透過官網聲明表示，「遊戲是屬於包含容易受到傷害的年輕人與所有人們的東西。」

目前有愈來愈多的電玩遊戲，玩家們可輕易透過線上功能來進行交流。這項訊息也透露出，想要光靠一家公司來保護年輕族群是難以達成的。

具體而言，未來小朋友及家長們在一部份為了確保安全的功能限制方面，將更易於理解及使用。業界團體及相關企業，也將與實施控管的當局等單位合作，以強化安全對策。

此外，若有使用者違反了使用規定，未來在通報上也將更容易在各個面向進行改善。也會過濾掉仇恨言論及騷擾行為等。

目前在電玩市場上，主要遊戲平台有 SIE 的 PlayStation、微軟 Xbox，以及任天堂 Switch。這三者在美國合作，也等於涵蓋當地所有的家用電玩使用者。不過聲明內容並未提到，在美國以外的其他地區是否也會進行相關合作。