基金配息率下滑？找好收益看這裡

偏好配息的投資人應該不難注意到，今年以來許多債券配息基金配息率持續下滑，而且明年也已經傳出有基金預計下調配息率。市場屢降配息的原因是什麼？又要怎麼才能找到較好的配息選擇？

1. 市場現金充沛，苦尋無收益

各國推出極度寬鬆的貨幣政策和超低利率，已是這幾年來習以為常的事。超低利率早已壓縮債券殖利率上漲的空間，而在 2020 年疫後救市措施之後，更加深了這種現象。除此之外，根據美國貨幣供給指數顯示，目前市場的資金十分充沛。美國 M1 貨幣供給自疫情爆發的 2 月底至 11 月底，成長了 51.1%，自 2015 年初至今更是成長了一倍。

在充沛資金潮四處找尋收益的環境下，債券當然也成為受惠資產，債券價格的上漲進一步壓低大部分債券的到期殖利率。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/12/21。

以收益率的角度來看，能提供 3% 以上收益率的債券比重已經不到一成（9.9%，2020/12/21），這是近五年來前所未見的情況。2018 到 2019 年之間，至少還有兩成能提供 3% 以上收益率的債券，再再顯示現在在債券市場找尋收益困難重重。要如何找尋收益成為市場共同的難題，但同時也為未來如何挑選債券標的提供了方向。

資料來源：德意志銀行、Bloomberg Finance LP，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/12/21。

2. 4% 以上的債券，只剩這幾種

大多數的債券資產在經歷最近的漲幅之後，到期殖利率都下滑了不少。然而，還有四類的債券，能提供 4% 以上的到期殖利率。由高到低分別為低評級美國高收益債券（8.85%）、亞洲高收益債券（8.45%）、美國高收益債券（4.59%）和全球高收益債（4.49%）。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/12/22。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 想賺債券價差？潛在冠亞軍在這

「利差水準」是衡量債券投資價值的指標，目前利差與相較低點的利差空間，可以被視作未來債券的資本利得空間。如果與金融海嘯以來的利差低點相比，擁有較高到期殖利率的亞洲高收益債券與低評級的美國高收益債券，相較有上漲的潛力。緊接在後的是全球高收益債、歐洲高收益債和美元計價的新興企業債券，大約都還有近 100 個基點左右的空間。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

債券收益哪裡尋？選收益高與仍有利差收斂空間

大部分機構與保險公司所管理的資金，都有找尋收益的壓力，受到這些大量的資金驅動，市場現金有望湧向可以提供較好收益的資產。在債券資產當中，亞洲高收益債、較低評級的美國高收益債券的到期殖利率最吸睛。如果再同時考慮到利差收斂的空間，這兩類資產仍是可以接受額外風險的人的好選擇。而較穩健的投資人，則可以選擇全球高收益債券。

鉅亨精選基金

>> 野村基金 (愛爾蘭系列)- 美國高收益債券基金 (TD 美元類股)

>> 富達基金 - 亞洲高收益基金 (美元累積)

>> 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

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