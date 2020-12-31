美元離100日圓不遠了？

2020 年即將結束，但美國新型冠狀病毒疫情重燃，新一波財政刺激措施仍不確定，美國聯邦準備理事會 (Fed) 則重申在經濟復甦完成之前將把指標隔夜利率維持在近零水平的承諾，而 Fed 主席鮑威爾亦對擴大資產購買持開放態度，導致美元指數徘徊在 90.00 附近，很多分析對美元走勢長期看跌。

近日日經新聞報導，日本首相菅義偉已經要求財務省官員捍衛美元兌 100 日圓關口，必要時須加以干預，但前日本財務省財務官渡邊博史表示，日本可能在外匯市場進行干預，以阻止美元兌日圓跌破 100 關卡，但鑒於很難將匯率維持在特定水平，該操作可能只進行一次。

市場認為日圓最快將在未來幾個月內突破該關口，為四年來首見，主要的根源在於美元貶值，而非日圓走強，皆因日本的經常帳為盈餘狀態，相對美國的經常帳赤字，日圓兌美元帶來結構上的升值壓力，而且美元疲軟的背景是若全球經濟改善，伴隨而來的將是包括日本在內的股市走強，日本出口商和機構投資者亦可能為對沖應收帳款和海外資產進行避險加入這個行列，當市場的風險信心繼續脆弱及利差停滯，削弱日本機構投資者買進美國或其他外國資產的吸引力，流動性較高的日圓可能是較安全的避風港。

美元兌日圓月線圖

資料來源：湯森路透

從美元兌日圓月線圖看來，美元兌日圓在 2020 年 12 月最低觸及 102.86，目前處於下降趨勢中，距離 100 關口，應該不遠了。

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