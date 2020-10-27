判斷匯率 要觀察通貨膨脹率 ?

今年新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情肆虐以來，能源價格持續滑落，歐元區的經濟活動亦受抗擊疫情措施影響而增添不確定性，歐盟統計局發布的數據顯示，歐元區十九國 9 月消費者物價指數 (CPI) 較前月增 0.1%，但較去年同期減 0.3%，通貨膨脹率連兩個月下跌達近四年低位，進一步遠離歐洲央行 (ECB) 通貨膨脹率目標在接近或低於 2% 的水準及中期接近 2% 的希望，促使 ECB 總裁拉加德強調將繼續採取寬鬆政策，令歐元備受壓力。

此外，澳洲央行 (RBA) 政策委員在 10 月政策會議上，討論了進一步放寬政策的可能性，包括將隔夜拆款利率朝向零的方向及購買較長天期的政府公債，亦同意在決策中更加重視實際的通貨膨脹率而非預期的通貨膨脹率，進而引發澳幣的賣壓。

美國消費者物價指數 (CPI) 年率與利率相關圖(2014 年第二季迄今)

資料來源：湯森路透

在外匯市場上，影響匯率的主要因素很多，尤其是經濟成長率、失業率和通貨膨脹率等，往往左右貨幣政策制定的決策和利率的變化，從而反映到價格行為上，可見觀察通貨膨脹率是判斷匯率走勢不可或缺的一環。

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