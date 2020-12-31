〈紐約匯市〉風險狂歡無謂英國疫情+美紓困案僵局 美元跌至2年多新低

市場持續看好明年全球經濟復甦，風險狂歡仍然持續，無畏英國加強防疫措施，以及美國國會表決 2000 美元現金紓困金提案陷入僵局，美元指數週三 (30 日) 跌至 2 年多來新低，風險貨幣澳幣更勁升逾 1%，紐元也觸及兩年高點。

隨著疫情持續蔓延，英國週三宣布將實施更嚴格防疫級別，將針對英國國內四分之三的人口實施第四級防疫管制。美國總統當選人拜登 (Joe Biden) 則警告，按照目前美國施打疫苗的速度，要全民接種可能需要花費數年的時間才能達成。

新一輪紓困案方面，美國參議院多數黨領袖麥康奈爾 (Mitch McConnell) 週二擋下 2000 美元紓困金提案的表決，進一步加劇紓困案的談判僵局。

不過，市場氣氛仍維持樂觀，投資者仍確信紓困案最終將達成協議，且疫苗將促進明年全球經濟復甦，因此減少避險貨幣需求，提振風險偏好。

Avatrade 首席市場分析師 Naeem Aslam 表示：「近期疫苗或紓困案的挫折對投資者而言並沒有太大影響，因為市場對於美國仍將將大舉擴張財政刺激的消息感到非常樂觀。」

Aslam 預料，隨著明年拜登上有望推動更多大規模紓困措施來刺激美國經濟，美元將在 2021 年進一步走弱。

貨幣市場的「風險偏好」活動仍持續進行，追蹤一籃子貨幣對美元的 DXY 美元指數開盤後持續走低，下跌 0.43% 至 89.61 ，跌破 12 月中旬的低點 89.72 ，創 2018 年 5 月以來新低。

美元指數 (DXY) 當日走勢圖 (圖: 鉅亨網)

被視為全球風險偏好風向球的澳幣表現最為優異，澳幣兌美元勁升 1.01% 至 0.7683 美元，紐元也觸及兩年高點，上揚 0.72% 至 0.7201 美元。

歐元兌美元持續走強，升至 1.2295 美元，漲幅 0.375%。

英國下議院週三通過脫歐貿易協議，上議院有望於週四跟進，英鎊兌歐元升值 0.54% 至 1.10637 歐元。

此外，英國週三成為全球第一個批准阿斯特捷利康／牛津大學疫苗的國家，鼓舞英鎊投資人的情緒，英鎊兌美元匯率升值 0.89% 至 1.3620 美元。

儘管脫歐協議得以使英國免於無協議脫歐的傷害，但目前協議不涵蓋服務，而服務的經濟產值約佔英國經濟的 80%。

澳洲聯邦銀行 (CBA) 也在一份報告中寫道，脫歐貿易協議因缺乏對等的金融服務框架與對蘇格蘭獨立的支持，是英鎊未來走多的阻力。

美元兌日圓貶值 0.28% 至 103.23。

截至週四 (31 日) 台灣時間約 6:00 價格：