【Wen姐筆記】初探14500 射門區角力 周選結算防震

台股耶誕紅之後，準備再迎接跨年紅? 昨日加權指數開盤就剛好在 14500 點，多方射門成功後，長假前調節賣壓，以及短線獲利調節賣壓，讓指數高檔震盪，以 14472.05 點作收，成交值放大至 2879 億元。昨日收盤位置仍在 14500 點射門區，今日周選擇權結算，在指數創歷史新高後，投資人首要之務為防震! 關鍵點位仍為 14423、14453 與 14520 點。

台股今日如出現震盪，只要守住 14400 點城池，短多均屬強勢，14400 兩端哨站為 14385 與 14423 點， 14453 點為 14500 點射門區，站穩隨時有機會再度發動快攻射門! 14500 點兩端哨站為 14488 與 14520 點。多方如站穩 14520 點，將有機會拉尾封關，續往 14560 與 14600 點挑戰，14600 點兩端哨站為 14588 與 14614 點，站穩確定收復 14600 點城池。

但如 14385 點未能守穩，需提防多方自亂陣腳，容許的多頭整軍區域為回測 14366 與 14333 點，而 14300 點兩端哨站為 14282 與 14311 點，如棄守 14282 點，再度進入月線保衛戰攻防區。14256 點成為多空兵家必爭之地，如再棄守需提防跨年派對提前散場! 14200 點兩端哨站為 14176 與 14216 點，棄守則多空疆域易位!

台股 2020 年倒數二個交易日，多方昨日闖關 14500 點後，長假前賣壓與獲利下車賣壓湧現，衝關過高後震盪屬於正常表現! 封關倒數二個交易日，集團股作帳、法人作帳結帳，仍將忙碌不已!

觀察盤面表現，航運族群出現高檔爆量，搶走電子光環，不過在倒數 2 個交易日，多方如欲力拚封關紅，資金必須回流電子，電子也必須轉強。即使台積電等主將不動，電子次族群被動元件、矽晶圓、面板、DRAM 與 IC 設計等，只要有伏兵竄起，就不怕寒流來襲! (僅供參考，請勿作為買賣股票與指數之依據)