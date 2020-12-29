三大法人轉賣 長榮遭聯手拋售近7萬張 創10年來單日最大賣超

台股指數今 (29) 日開高走低，衝上 14547 點創新高後翻黑，終場小跌 11.02 點，以 14472.05 點作收，三大法人同步轉賣，反映封關前趕結帳；其中，海運業者股價節節創高後賣壓湧現，長榮遭三大法人聯手拋出近 7 萬張，創 10 年來單日最大賣超量，賣超金額近 28 億元，萬海也遭賣 7700 餘張。

三大法人合計賣超 54.5 億元，其中，外資賣超 12.1 億元，終結連 4 買；投信賣超 8.22 億元；終結連 2 買，自營商賣超 34.2 億元，也中止連 3 買。法人認為，自營商年底前洗獲利動作明確，12 月以來賣大於買，封關前仍須提防賣壓出籠。

外資今日賣超最多的是長榮 6.2 萬張，金額多達 24 億元，其次為群創 3.8 萬張，華邦電 2.8 萬張，聯電 2.3 萬張，榮成 1.5 萬張，旺宏和彩晶也遭賣超超過 1 萬張，中石化、益航遭賣逾 8000 張，永豐餘也遭賣 7800 餘張。

而外資買超前 10 大標的則有欣興 1.2 萬張、中纖 1.1 萬張，仁寶和新光金均超過 6000 張，華航和燁輝也超過 5000 張，大同、開發金中環和台積電均達 4000 張。

投信方面，賣超前 10 大標的同樣以長榮最多達 5200 張，華通逾 3000 張，金像電、開發金、華航、景碩、華新、臻鼎 - KY 和華新科均逾 1000 張，喬山也遭賣近千張。

投信買超前 10 大標的則有群創 1.75 萬張，中鴻近 4000 張，友達、聯電和佳邦 2000 張上下，台達電、旺宏、順德和旺宏均逾 1200 張，國產 900 張。

法人認為，大盤持續沿著月線墊高，隨著新台幣續寫 23 年新高，熱錢流向股市，台股多頭格局無虞，不過，2020 封關在即，短期仍將處高檔震盪格局。