〈台股盤前要聞〉央行盯工業地炒作、三星再延後關LCD 今日必看財經新聞

台股盤前要聞共有八大重點，包括央行邀八大公股銀行喝咖啡，緊盯工業地炒作；三星關 LCD 產線再延後，恐影響明年面板漲勢；以及國泰世華銀行理專爆出盜領客戶 1732 萬元，遭開罰 1200 萬元，以下是今 (30) 日必看重要財經新聞。

央行盯工業區土地炒作 找八大公股銀行喝咖啡

台灣央行為瞭解銀行是否持續遵循 2015 年以來所訂工業區土地抵押貸款自律規範，昨 (29) 日邀請 8 家公股銀行座談，促請銀行強化工業區土地抵押貸款風險控管措施。閱讀全文...

三星關 LCD 時程再延後 面板明年價格漲勢受阻

韓國面板大廠三星顯示器 (SDC) 宣布，將無限期延後關閉 LCD 產線時間，以因應遠距商機帶來的強勁需求，受隨著供給增加，明年面板價格強勁漲勢恐受阻礙。閱讀全文...

國泰世華銀理專盜領四客戶 1732 萬元 金管會開罰 1200 萬元

又有理專 A 客戶錢！金管會昨 (29) 日宣佈，國泰金 (2882-TW) 旗下國泰世華銀板橋分行洪姓理專因為挪用客戶款項，涉案 4 年、挪用資金達 1732 萬元，依法對國泰世華銀行開罰 1200 萬元，並停止該行板橋分行受理新客戶辦理保險代理業務及金錢信託業務各一個月。此為金管會今年開罰理專盜領案的第七案，累計已經開罰高達 7200 萬元，超越去年紀錄，創下歷史新高。閱讀全文...

若成功併日盛金 富邦將超越霖園成台灣第一大集團

富邦金 (2881-TW) 擬公開收購日盛金 (5820-TW)，CRIF 中華徵信所表示，2019 年富邦集團資產總額與霖園集團的資產總額差距約為 1960 億元，如果併購成功，富邦集團的資產總額、加上日盛金控的資產總額 3500 億元，不排除可能小幅超越霖園集團的資產總額，躍升為台灣第一大集團。閱讀全文...

華航、長榮航明年 1 月 全面停飛台北往返倫敦航班

由於英國疫情嚴峻、變種病毒擴散，華航 (2610-TW) 和長榮航 (2618-TW) 昨 (29) 日同步宣布，明年 1 月台北往返倫敦所有航班均暫停營運，未來班次再視疫情狀況調整。閱讀全文...

亞太電斥逾 25 億元 採購愛立信 5G 網路設備

亞太電 (3682-TW) 公告，為提升通訊網路品質，提供用戶優質電信服務，斥資 25.59 億元向國際電信設備大廠愛立信採購 5G 行動寬頻網路設備。閱讀全文...

竹苗、台中降雨創 52 年新低水情轉橙燈 明年一期稻作停灌

旱災中央災害應變中心昨 (29) 日召開第 5 次工作會報，經濟部長王美花表示，評估至明年 6 月底前降雨偏少機率仍大，決定明年新竹、苗栗、台中地區一期稻作停灌，水情燈號也將從 1 月 6 日起調整為減量供水的橙燈。閱讀全文...

信邦明年上半年展望佳 全年營收衝雙位數成長續創高

連接器及線束大廠信邦 (3023-TW) 昨 (29) 日召開法說會，董事長王紹新指出，目前看 MAGIC 五大產業到明年上半年都維持成長，全年業績預估年增雙位數，將續創新高。閱讀全文...