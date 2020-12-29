【統一投信】基本面、資金面雙強  A股第一季樂觀

新冠肺炎肆虐全球，但中國抗疫有成，率先穩住疫情，PMI 領先全球主要國家站上榮枯線，在內外需求同步拉抬下，第三季 GDP 年增率明顯回升，第四季穩健復甦。展望 2021 年，統一投信表示，由於內需復甦與外在需求持續增強，A 股企業獲利可望持續成長，搭配資金動能提升，在基本面及資金面俱強下，2021 年第一季 A 股行情樂觀，後市可期。

統一強漢基金經理人林鴻益表示，現階段全球主要央行維持極低利率，由於美元走弱趨勢不變，對於新興市場有利，尤以中國市場對國際投資者最具吸引力，在資金大熱潮時代，股市走勢不能再用過去經驗判斷，不需預設上漲空間。

投資題材上，以景氣復甦受惠股、長期趨勢成長股、十四五規劃為三大投資主 軸，包括內需消費、地產相關、工程機械、電動車、新能源、半導體及 5G 與物聯網相關的商機，都有表現空間，由於行業內公司差異加大，選股更重於選市。

檢視中國 A 股基本面，第三季 GDP 年增率 4.9%，其中，對經濟成長貢獻日漸提升的消費支出從第二季的 - 2.4% 回復至 1.7%，顯示消費已重拾成長動能。11 月規模以上工業增加值年成長 7%，連續 8 個月正成長且逐月提升增速，主要由出口和房地產拉動需求，其中以紡織、黑色金屬礦產、非金屬礦物及新能源汽車增速較快。出口也受惠海外防疫產品需求上升及訂單回流等因素，明顯成長。

進入 2021 年，由於目前美、中及主要市場的企業庫存普遍處於偏低水準，隨著全球景氣復甦，中國的內外需將繼續接力帶動經濟成長，A 股獲利可望加速修復，並且再創一波成長高峰。而從貨幣供給數據顯示，企業信心與投資意願也逐步增強，意味股市仍有上升動能。

第一季投資方向，看好包括內需消費類股如白酒及航空，受惠於疫情減緩、景氣復甦；房地產業因營收及獲利回升而可望有表現，也將帶動家電業需求；自 2016 年來即保持高度景氣的工程機械；年中後銷量攀升且預期明年加速的電動車；發電成本下降提升競爭優勢、有減碳政策支持的太陽能；政府積極扶植、進行國產替代的類比晶片；以及出貨量具高成長潛力的智能穿戴裝置等。

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