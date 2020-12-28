英歐自由貿易協定 日本車廠油電車等享緩衝期

英國與歐盟 (EU) 針對日本車廠在當地所生產的 HV(油電混合動力車) 及 EV(電動車)，決定在關稅規定方面給予六年的緩衝時間。

英國與歐盟之間的自由貿易協定 (FTA) 規定，商品若使用從外地進口的零件，在不超過一定比例的條件下，才可成為零關稅的對象。

根據《日本放送協會》(NHK) 週一 (28 日) 報導，EV 與 HV 這類日本汽車製造廠在英國當地生產的主要車種，在相關的關稅規定正式上路之前，將享有為期六年的緩衝期。

英國與歐盟 12 月 24 日在自由貿易協定達成共識，全部貨物從明年開始也同樣不需課徵關稅。但如果商品使用了像是從日本等其他境外進口零件的成分過高，就無法成為免稅對象，這對豐田 (7203-JP)、日產 (7201-JP) 等日本汽車廠商就會造成影響。

關於這個問題，英國與歐盟同意，針對日本汽車製造商在英國境內主要生產的 HV 及 EV 等，在相關的關稅規定完全上路前，將給予六年時間的緩衝期。

具體內容上，零關稅的條件是這類汽車在使用來自日本等地零件的比例，到 2023 年為止不超過 60%、從 2024 年到 2026 年為止不超過 55%、自 2027 年開始回到原先規定的不超過 45%。

這對日本汽車製造廠而言，雖然避開明年起被課徵關稅的命運，然而今後有必要提升在地零件的使用比例，相關業務也有重新規劃的必要。