英歐達成貿易協議 日本企業界表示歡迎 但憂心物流問題

《日本經濟新聞》週五 (25 日) 報導，英國與歐盟 (EU) 達成通商協議，日本企業界也普遍對於這項消息感到歡迎。雖然「關稅復活」這個最糟情況得以迴避，但從 2021 年 1 月起必須實施通關手續。物流作業在新年之後能否順利進行備受業界矚目。

日本汽車業先前預估，如果英國與歐盟之間的通商談判破裂，乘用車將產生 10% 關稅。英國的汽車生產，日產汽車 (7201-JP)、豐田汽車 (7203-JP) 等日系車廠占了一半，有超過四成出口到歐盟國家。

如果關稅調升，在英國生產汽車的好處將減少，維持營運也將面臨難題。先前豐田與日產就緊盯著談判進展，並曾向英國政府提出要求，若因談判破裂而產生關稅時，要該國政府給予補貼。

歐洲汽車製造商協會 (ACEA) 總幹事 Eric-Mark Huitema 在 24 日表示，他對這樣的結果感到放心。豐田汽車的歐洲分公司也發表評論，他們相信該公司在歐洲的競爭力可得到支撐，並能實現有益的汽車貿易與投資關係。

英國工業總會 (CBI) 也歡迎英歐貿易協議，但提到資料處理、產地規則等各方面的轉換需要一段緩衝期。

在英國生產鐵路車輛的日立製作所 (6501-JP) 表示，未來將確認協議的詳細內容，持續在歐洲市場推動業務。

英國由於新冠病毒 (COVID-19) 變種病毒株問題，在多佛港 (Dover) 週邊發生嚴重交通阻塞，大量貨車動彈不得，甚至使生鮮食品供應面臨極大疑慮。即使英國與歐盟在自由貿易協定 (FTA) 取得共識，但由於通關手續出現，類似問題恐怕將持續一段時間。