豐田11月全球生產、銷量創新高 連三個月增長

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 週五 (25 日) 公布最新統計數據。2020 年 11 月的全球銷售、生產，連續三個月超越去年同期。中國及日本市場的表現亮眼，拉高了當月成績。

豐田 2020 年 11 月的全球汽車生產報年增 7.0% 至 82 萬 8066 輛，連續三個月增加，也創下 11 月份的歷史新高。受到疫情干擾所造成的生產滑落，持續的出現回溫。然而日本國內外的疫情再度升溫，未來走勢也難以預測。

同時宣布的 2020 年 11 月全球銷量報年增 1.8% 至 85 萬 2213 輛，同樣連續三個月增加，也創下 11 月份新高。

全球銷售表現方面，中國市場持續走穩，各地舉辦的車展等活動炒熱買氣，Toyota 品牌的 Camry、RAV4，以及高級車品牌 Lexus 的銷量暢旺，較去年同期增加約 17%。日本市場方面，去年同期因消費稅增稅影響銷售，還有新款中型 SUV 的 Harrier 及 Yaris、Raize 的銷量暢旺，較去年增加約 12%、連續兩個月超越去年同期。

全球生產方面，11 月單月，主要在中國、日本等地的帶動下，較去年增加約 7.0%。中國市場由於 Camry 及 RAV4 的銷量暢旺，生產年增約 11%。日本生產則因為全球市場回溫的關係，年增約 9%。

此外，2020 年 11 月的 Toyota、Daihatsu(大發)、Hino(日野) 的全球整體銷量達到 92 萬 9869 輛、年增 0.6%，亦創下 11 月的單月新高。在全球的整體產量也創下 11 月新高，達 93 萬 8680 輛、年增 2.2%。