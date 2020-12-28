英媒：英國與土耳其將在本週簽署FTA

英國與土耳其將於年底前簽署自由貿易協定 (FTA)，並送交兩國議會來進行批准手續。這也將是英國與歐盟在全新的 FTA 等、與未來關係有關的事項達成協議後，首度與他國簽下 FTA。

根據英國《金融時報》報導，預計英國與土耳其將在 12 月 29 日透過視訊會議方式來簽署兩國間的 FTA，並且在 12 月 31 日之前於兩國議會批准通過後正式生效。

英國國際貿易大臣特拉斯 (Liz Truss) 在她個人推文提到「我們在這個星期，應該會與肩負 186 億英鎊貿易額的土耳其，簽下持續性的貿易協定。」關於全新協定，她表示「全英國與製造業、汽車產業、鋼鐵業有關的數千名勞工，在僱用上將得到支撐。」

土耳其的貿易部長佩克簡 (Ruhsar Pekcan) 也在 27 日 (週日) 表示，有關兩國之間的協定，已經做好簽署的準備。

對土耳其來說，英國是僅次於德國的第二大出口對象國。然而由於土耳其與歐盟有著關稅同盟關係，在英國與歐盟達成通商協定之前，土耳其也無法與英國單獨來簽署 FTA。

土耳其將白色家電、汽車、纖維製品等出口到英國，假若英、歐的通商談判破局，就有可能產生高額關稅及繁雜的通關手續。

英國與歐盟之間在本月 24 日，就全新的 FTA 等未來關係達成共識，避免了最不樂見的談判破局。若是英國脫歐的緩衝期限於年底結束前，相關協議能在雙方議會獲得通過或採取暫定處置，零關稅的貿易關係也將得以維持，從明年起的貿易活動也能避免混亂發生。