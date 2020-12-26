〈2021美股展望〉投行一面倒看多 2021年熊市不會出現

揮別 2020 年，展望 2021 年！華爾街投行分析師一面倒認為：「明年熊市不會出現。」

標普指數週四 (24 日) 收紅 3,703.06 點，該指數今年迄今漲幅達 15%，道瓊指數今年已上漲 6%，而科技股為主的那斯達克指數有望在 2020 年飆漲 43%。

儘管各界存在美股高估值的擔憂，隨著明年更多新冠疫苗將陸續問世、普及施打，當選總統拜登 1 月 20 日宣誓就職，更多大型經濟刺激方案即將出爐，聯準會 (Fed) 主席鮑爾與前主席葉倫聯手救經濟等利多因素，所有投行分析師皆難以想像，標普明年底有收低的可能。

FactSet 數據顯示，截至週四 (24 日) 午盤，標普 2021 年年底目標價均值為 4,027.21 點。所有投行分析師作出的標普年底目標價，皆落在 3800 點至 4400 點區間，預估明年美股將持續上漲，甚至不斷創新高。

投行標普年底目標價落在 3800 點至 4400 點區間，高於目前的 3,703 點。(資料：FactSet / 圖片：鉅亨製表)

摩根大通分析師 Dubrovko Lakos-Bujas 預測標普年底目標價為 4,400 點，遠高於 Stifel、花旗等其他投行的預測值。

Invesco 首席全球市場策略師 Kristina Hooper 說：「等到新冠疫苗普及接種，考慮到強勁的經濟擴張，2021 年上半年美股將會大幅上漲。我還希望聯準會將維持極度寬鬆政策，這理應會支撐風險資產，特別是股市。」

CFRA 分析師 Sam Stovall 預估的標普年底目標價 4,080 點 接近 FactSet 均值。

Stovall 表示，隨著 2021 年來臨，華爾街樂觀情緒蔓延，這一切都是因為聯準會維持寬鬆，和大型財政刺激幫助經濟復甦步入正軌而得以實現。

BTIG 分析師 Julian Emanuel 和 Michael Chu 認為，明年將代表史詩般的財富再分配，小型股、價值股表現超越大型股、成長股，這或將提振整個市場。

然而，許多分析師的 2020 年標普年底目標價預估皆失準頭，因為年初爆發的新冠疫情難以預料。MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 警告，股市預測並非投資路徑圖，更多的是基金公司的廣告行銷文。

BTIG 分析師在 2021 美股展望報告直述：「我們不會假裝知道標普在 12 個月後的走勢。」

BIG 寫道：「華爾街策略師目標價預測幾乎總是錯誤的，我們年年都在預測年終目標，這讓我們想起 (卡通史努比常見的場景)，露西將橄欖球給立起，查理試圖踢球，但露西總讓他摔個四腳朝天。」