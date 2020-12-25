高盛：2020年許多預測全錯 但學到重要的4堂課

儘管許多投資人認為，高盛對投資行情預測錯誤，算不上什麼新鮮事，不過今年確實事出有因—突如其來的疫情是誰也想不到的。高盛首席經濟學家 Jan Hatzius 回顧今年的表現，坦承預測錯誤，但也認為從中學到一些重要的教訓。

首先， Hatzius 承認，高盛 1 年前針對 2020 年美國經濟的十個問題，大多數答案都是錯的，因為疫情將經濟推向了史上最嚴重，但可能也是為時最短的衰退。他說，自己從今年的情況，學到了重要的教訓。

他列出四個獲得的啟示：

首先，結合實時數據轉換成標準的數據是更有用的；

其次，預測需要靈活和折衷，才能適當加值；

第三，凱因斯主義又一次獲勝；

第四，人和經濟有著非凡的適應能力。

一、實時數據的好處

Hatzius 指出，高盛年初時僅聚焦於中國經濟疲軟對美國經濟增長的「溢出效應」，後來直到義大利北部封鎖之後，才開始認真對待疫情的全球衝擊。

Hatzius 認為，所幸，高盛基於手機位置、信用卡和金融卡交易、工作場景轉移和其他實時數據組，轉換為符合標準的經濟指標，才得以在後續做出正確的判斷，注意到 4 月底觸底及短期的復甦，和第 3 季的大幅反彈。這也說明了，在危機時實時數據的重要性。

二、做狐狸比做刺猬強

高盛借用了賓州大學 Philip Tetlock 教授所提出的「狐狸」與「刺猬」兩種預測模型。刺猬使用單一模型來進行演譯，狐狸設法使用幾種不同的方式分析，並進行歸納來獲得觀點。

Hatzius 稱，高盛當然對經濟運行方式有著堅定的看法，並進行了深入的分析。但 2020 年，卻不是個能像刺猬一樣深入研究這些觀點的時候。

Hatzius 表示，高盛原本認為財政赤字使私營部門，在應對負面衝擊時會面臨更大的緊縮風險，這是基於刺猬方式所做的分析。但在 3 月，私營部門出現盈餘，當時來看，積極的力量看來微不足道。但 4 月和 5 月，遏制疫情方面取得的進展明顯主導了增長，直到 8 月，高盛認為財政緊縮對經濟增長的影響有限，這個調整是正確的，也是採取狐狸方式所做的修正。

三、凱因斯主義又一次獲勝

凱因斯主義經濟政策框架主張，積極的貨幣和財政支持，有利於應對負面衝擊，特別是那些看起來顯然是暫時的衝擊。

這次疫情期間，各國央行推出了激進的各式政策，事後的分析看來，這阻擋了第二輪可能產生的巨大負面影響。從 2020 年的情況來看，這比 2008 年提供了更多證據，即貨幣和財政政策制定者在面臨重大衰退時，應非常積極地提供需求方面的刺激。

四、人和經濟有著非凡的適應能力

Hatzius 認為，在這次的疫情衝擊之下，市場經濟很快做出調整。至少從雇主的角度來看，由辦公室辦公至在家工作，轉變的破壞性遠小於預期，購物方向轉為線上購物，也近於無縫接軌，至少破產的數量比原本預計的少得多。

鑑於持續高居不下的感染情況，這種適應措施在短期內仍然非常重要。在疫苗進展順利之下，疫情浪潮對經濟活動的影響，預計也能小於最初預期，說明了人與經濟的適應力。