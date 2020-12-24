高盛：三大威脅恐壓制2021年美股成長動能

儘管預期明年美股走勢強勁，高盛 (Goldman Sachs) 警告，由疫苗及低利率催生的反彈動能，仍可能受三大威脅壓制。

在疫苗利好及央行政策挹注下，高盛 11 月上調今年標普 500 指數目標價，自 3600 點升至 3700 點，同時預估標普在 2021 年底反彈 16% 至 4300 點，2022 年底達 4600 點。

然而，以 David Kostin 為首的高盛分析師團隊表示，疫苗分配延遲、通膨和利率攀升，以及明年 1 月喬治亞州參議員補選所帶來的政策不確定性，恐為明年股市成長面臨的主要威脅。

高盛認為，儘管輝瑞 BioNTech 及 Moderna 疫苗已相繼推出，配送方面仍面臨嚴峻挑戰，Kostin 表示，疫苗分配一旦不如預期般順利，將對經濟復甦構成阻礙。

再者，民調機構 YouGov 調查結果顯示，有 59% 受訪者對於疫苗態度尚未堅定，這可能導致疫苗供給與需求出現失衡。

另一項潛在威脅是，額外的財政刺激措施加上聯準會前所未有的超寬鬆政策挹注，可能導致通膨和利率急劇上升，超出市場預期。

最後，政策不確定性則是高盛分析師認為可能為股市帶來的最終威脅。

由於喬治亞州參議員改選沒有任何 1 位候選人得票過半，2 席參議員必須依法於明年 1 月補選，以確定將由哪一黨執掌參議院。

熱門政治博弈網站 PredictIt 認為，民主黨藍色浪潮席捲喬治亞州的機率約 31%，有可能使加稅政策和反壟斷法改革成真。

儘管認為加稅所帶來的影響有望被財政刺激措施抵消，高盛擔心，反壟斷訴訟勢必影響股票銷售及估值。