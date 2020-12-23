三菱在泰國生產Outlander PHEV 海外工廠首例

日本三菱汽車 (7211-JP) 宣布，該公司已經在泰國工廠展開 SUV 車款的「Outlander PHEV」生產，並即將在 2021 年 1 月於泰國市場展開販售。這也是三菱汽車首度在日本之外的國家生產 PHV(插電式油電混合動力車)。

根據《日本經濟新聞》週三 (23 日) 報導，三菱汽車在泰國工廠所生產的 Outlander PHEV，當地售價從泰幣 164 萬起跳，約折合新台幣 155 萬元左右。

日本三菱汽車的 Outlander PHEV，先前於東協國家 (ASEAN) 當中的印尼及菲律賓上市之後，也選擇了泰國市場來推出該車款。

而 Outlander PHEV 在泰國當地的生產基地，則是座落於曼谷東南方春武里府 (Chonburi) 的蘭加鎊 (Laem Chabang)。

三菱汽車的 Outlander PHEV 是該公司的主力商品，從 2013 年問世以來，已在全球超過 60 個國家累計賣出 26 萬輛。若以分類來看，Outlander PHEV 也是全球銷量最多的 PHEV。

三菱汽車在 2020 年度至 2022 年度為止的中期經營計畫當中，決定將經營資源集中在東南亞市場。而在泰國工廠投入 Outlander PHEV 的生產後，也打算更進一步展開電動車的量產。

而在北美等其他市場，預計 2021 年 2 月將推出大改款的 Outlander。而在剛開始時，則是先推出汽油版本。