彭博：日產計畫與Hercules合作 推大型電動皮卡車

根據《彭博社》週五 (20 日) 報導，熟知內情的消息人士透露，日產汽車 (7201-JP) 計畫在一家據點設在美國底特律的新創公司協助下，將銷量陷入低迷的皮卡 (Pickup Truck) 電動化。

彭博社於報導中提到，根據匿名消息人士說法，日產汽車正考慮向美國的電動車新創公司 Hercules Electric Vehicles 購買電動的動力總成 (Powertrain)，或是與該業者進行戰略合作共享零組件。

該名人士指出，由於雙方目前還在進行協商，未來也有談判破局的可能性。

美國的大型皮卡市場競爭激烈，日產汽車在這塊市場表現低迷。該公司的大型皮卡「TITAN」，去年的需求量大幅下滑 38%。

Hercules 成立於 2018 年，是由曾在通用汽車 (GM-US)、飛雅特克萊斯勒汽車 (FCAU-US)，以及汽車零件製造廠麥格納國際 (MGA-US) 工作過的 James Breyer 所創辦。曾在從事電池製造的 LG 化學 (051915-KR) 任職的 Greg Weber ，也加入 Hercules 營運陣容。

Hercules 第一款豪華電動皮卡「Hercules Alpha」預計在 2022 年年中開始量產。

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