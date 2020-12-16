HONDA宣布四項召回 合計179萬輛車 大多在美國

本田 (HONDA)(7267-JP)15 日 (週二) 公布了四項汽車召回 (Recall) 訊息，全世界有 179 萬輛汽車受到影響，其中有 140 萬輛是在美國。召回對象涵蓋 HONDA 品牌的 CR-V、Fit、Accord、Accord Hybrid、Insight、Civic Hybrid，以及高級車品牌 Acura 的 ILX 等。

根據路透社 15 日 (週二) 報導，本田在汽車電動窗的主控開關發現問題，美國當地 2002 至 2006 年型式的 26.8 萬輛 CR-V，成為此次的召回對象。該公司接獲 16 件與問題零件相關的起火事故報告，也表示沒有人員在意外中受傷。

本田表示，過去在 2012 年所實施的相關召回行動中修改過的主控開關，由於發現問題，因此進行此次召回。

此外，在被稱為車身控制模組 (Body Control Module，BCM) 的軟體當中，也有發現問題。美國當地 2018 至 2020 年型式的 Accord、Accord Hybrid，以及 2019 至 2020 年型式的 Insight，合計約 73.5 萬輛需要召回。本田表示由於該程式的缺陷，有可能發生訊號中斷、警告燈亮起，或是電子零件無法正常運作等問題。

另外本田也在全美 22 個州與華府，宣布了兩件召回行動，合計有 43 萬輛的汽車受到影響。問題與前輪的驅動軸有關，可能發生腐蝕而導致零件損傷，在進行檢查之後也將視情況來進行更換。而在目前並未接獲任何的傷亡通報。召回對象包含 2012 年型式的 Civic Hybrid、2007 至 2014 年型式的 Fit，以及高級車品牌 Acura 的 2013 至 2015 年型式 ILX 等。