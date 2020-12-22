KIAF：南韓2021年主要產業出口預估將成長12%

根據南韓產業聯盟論壇 (KIAF) 在週二 (22 日) 發布的報告，由於全球主要經濟體的經濟出現反彈，南韓 2021 年主要產業的出口有望增長近 12%。

報告中預計，明年的晶片、汽車和其他 9 個南韓主要產業的海外出口將年增 11.9%，達到 4222 億美元。其中，船舶業出貨量有望成長 14%，汽車業成長 10.3%，機械成長 6.4%，電子業成長 3.9%。

KIAF 負責人 Jeong Marn-ki 表示，隨著全球陸續開始接種新冠肺炎疫苗，疫情有望因此結束，預估明年全球經濟將呈 V 型復甦，從而帶動南韓的出口。

報告中也預估，明年晶片、汽車、電子和其他 4 個產業的企業資本支出，預計將達到 53.2 兆韓元 (481 億美元)，不過仍將較今年下跌 3.1%，並較 2019 年下跌 14.3%。

在主要市場的經濟復甦和供應有限的情形下，預計 2021 年半導體業有望較明年成長 8%，此外，在全球推行環保政策的風氣下，2021 年電池業有望較今年大幅成長 65%。

另外，報告中表示，南韓汽車業的產量排名世界第五，有望在 2021 年成長 10.3%。南韓國內需求預計將年減 4.4% 至 182 萬輛，海外出口量則有望飆升 22.9% 至 234 萬輛。

疫情爆發後，南韓汽車出口自 4 月起，連續 5 個月出現兩位數降幅，不過在 9 月份由負轉正，年增 14.8%，主要受益於北美銷量的增長。然而，由於新冠肺炎疫情重燃衝擊全球需求，10 月出口再度下滑。 南韓 11 月汽車出口則較去年同期下跌了 10.2%，較上個月的跌幅更大。