等了大半年！美國國會通過近9000億美元抗疫刺激方案

美國國會挑燈夜戰，趕在聯邦政府關門前，美國眾議院在當地周一 (21 日) 晚間通過 8,920 億美元刺激計畫、緊接著在參院過關，總統川普預料將簽署立法，成為美國史上規模第二大財政刺激。國會另通過 1.4 兆美元聯邦支出。

兩黨經過數個月僵持終於在周日達成共識，並由國會兩院於周一表決。這項將近 9000 億美元財政刺激，涵蓋每人發放 600 美元現金、每周 300 美元補充失業救濟金、增加 80 億美元的疫苗分發資金，以及針對中小企業的 2,840 億美元薪資保護計畫 (PPP)、150 億美元航空業援助等。

聯邦政府將在美東時間周二凌晨午夜 (台灣周二下午 1 點) 關門，趕在關門期限之前，國會也通過 1.4 兆美元支出計畫，作為政府本財政年度 (9 月 30 日止) 的資金。

參眾兩院通過刺激計畫後，川普預料會簽署立法。

國會通過的這項紓困計畫雖是美國史上第二大，僅次於 3 月通過的 2.2 兆美元 Cares Act，但民主黨人和經濟學家已經放眼未來。總統當選人拜登曾表示，上任之後會推動更大規模刺激，包括對州和地方政府援助，拜登在國會的盟友矢言聲援。

這份刺激計畫長達 5000 多頁，最大目標是解決兩個迫在眉睫的問題：耶誕節後，1200 萬人在疫情期間領取的失業補助將中止；元旦開始，暫時驅逐住客命令期滿，至少數百萬人可能被趕出住所。

美國財長梅努欽 (Steven Mnuchin) 表示，符合領取現金資格的民眾最快下周初可以領到帳款。由於現金發放不分大小，一家四口能夠領到 2400 美元，但年所得超過 7.5 萬美元者金額減少，超過 9.9 萬美元者不符合領取資格。

這項約 9000 億美元刺激計畫要點如下：