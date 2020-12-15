南韓11月ICT出口年增15.8% 連續第6個月成長

根據南韓科學技術情報通信部 (Ministry of Science and ICT) 在週二 (15 日) 公布的數據顯示，受惠於新冠肺炎疫情及相關防疫封鎖措施促使記憶體晶片和顯示產品需求強勁，南韓 11 月資訊通訊科技 (ICT) 出口較去年同期成長 15.8%，並且連續第 6 個月成長。

數據顯示，南韓 11 月 ICT 產品出口額為 165.6 億美元，高於去年同期的 143 億美元，年增 15.8%。同時，南韓 11 月 ICT 進口額也增長了 14.2%，達到 103.8 億美元，貿易順差為 61.8 億美元。

從各類別來看，晶片出口成長 16.1%，達到 86.7 億美元，而記憶體晶片成長 7.3%，達到 51.9 億美元。顯示器出口額較去年同期增長 27.7%，達到 21.8 億美元，主要受惠於行動產業的需求持續增加。智慧型手機的銷售額也在年終購物季結束後增長了 24.9%，達到 21.8 億美元，主要受惠於美國旺盛需求推動。

從出口地區來看，南韓 11 月對中國的出口增長 8.1%，至 77.2 億美元，主要出口產品是晶片和行動設備。目前中國是南韓最大貿易夥伴。對越南的出口則增長了 35.2%，至 28.3 億美元，受惠於顯示器的強勁需求。對美國的出口則增長了 19.4%，達到 18.7 億美元，連續第 11 個月成長。不過，對日本的出口則下跌了 13.8%，為 3.3 億美元。

出口是南韓的經濟成長重點，在今年新冠肺炎疫情爆發後受到嚴重打擊。不過，自 6 月份以來，隨著主要經濟體逐漸開始恢復商業活動並解除邊境封鎖，該國經濟衰退有所放緩。

南韓貿易協會 (KITA) 先前曾表示，由於受疫情衝擊的經濟將逐漸復甦，市場對晶片和 IT 產品的需求維持強勁，南韓出口有望在 2021 年實現 6% 的成長。