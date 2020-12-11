受惠晶片與汽車強勁出貨 南韓12月前十天出口年增近27%

海關數據顯示，由於晶片與汽車的強勁出貨，南韓今年 12 月前十天的出口達 163 億美元，較去年同期大增 26.9%。若考慮工作日多一天，以平均每日出口計算，也增加 11.9%。

數據顯示，這段期間進口額年增 7.9% 至 154 億美元，貿易順差為 8.94 億美元。

以日均成長按出口項目區分，半導體出口大增 52.1%，汽車出口量也上升 22.4%。其他表現良好的還包括無線通信設備 (59.6%)、汽車零組件 (34%) 等品項，但石油製品表現低迷，出口下滑 36.8%。

半導體產品約占南韓出口的 20%，全球最大記憶體晶片製造商三星及其主要對手 SK 海力士均為南韓企業。另外，石油製品出口下滑，主要受油價拖累。

從出口地區來看，南韓對越南 (51.5%)、歐盟 (45.6%)、美國 (23.1%)、日本 (22.5%)、中國 (12.1%) 的出口增加，但對中東 (-33.6%) 和新加坡 (-25.1%) 的出口減少。

在與中國的貿易上，不僅出口增長 12.1%，進口成長更高達 23.1%。

今年以來至 12 月 10 日，受疫情打擊，南韓的出口年減 6.2% 至 4778 億美元，而進口年減 7.5% 至 4382 億美元。