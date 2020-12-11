南韓疫情飆升 當局動員軍方支援

南韓的新冠肺炎 (COVID-19) 疫情升溫，週五 (11 日) 當天通報有 689 例確診，重症患者與死亡人數也不斷向上竄升達到危機水準。南韓當局也因此決定動員軍方人力，來向大首爾地區的第一線醫護人員提供支援。

根據韓國疾病管理廳 (KDCA) 說法，南韓新增 673 個本土感染案例，累計確診也達到 40786 人。死亡人數也增加 8 人，累計 572 人死亡。而重症患者也增加到近 170 人，且由於全國的住院患者增加，病床數量出現吃緊情形。

目前南韓當局為解決病床不足的問題，也利用貨櫃來搭建病床。

飆升的疫情，也讓南韓先前引以為傲的防疫作為宣告破功。之前南韓透過積極的傳染途徑追蹤、檢測和隔離等作為，而成功的避免了封城 (Lockdown) 措施，並且讓疫情走緩。在今年夏天的大部分時間，日均新增確診也都維持在 50 人以下。

南韓總理丁世均表示，將動員大約 800 名的軍人、警察及政府工作人員到大首爾各地。要向最前線的醫護人員來提供支援，並進行感染途徑的追蹤等工作。

當前的新增確認案例當中，過半都是發生在首爾及鄰近的港口城市仁川。為了防範感染規模向外擴大，當局也因而判斷有必要強化大首爾地區的防疫作為。