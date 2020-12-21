〈房產〉房市轉熱且政府抑制投機 房仲全聯會：適合自住買盤進場

今年全台房市交易回溫，前 10 月移轉棟數已達 26.01 萬棟，不動產仲介全聯會今 (21) 日預估，2020 年台灣房屋買賣移轉棟數將達 31.2 萬棟，年增 3.93%；同時，在政府祭出以信用管措施「打炒房」之下，選出 2021 年以「宜」為代表字，為宜買房自備的最好時機。

今年下半年全台房市買氣引發官方高度關注，官方提出抑制炒房的方案及金融管制措施，預料 2021 年不動產市場將在政策引導下重新整理市場，實價登錄 2.0 也將正式上路、預售屋紅單炒作受到管控，自住及長期投資的不動產買賣為主流，杜絕短期投機炒作，未來房價將更穩定，價格波動小，適合自用型買方進場購買。

不動產仲介全聯會每年年底都會預測下一年的房市代表字，2016 年「房地合一稅」，及「持有稅」議題的雙重重稅下，重擊市場信心，造成買賣交易移轉棟數創史上新低紀錄；2017 年不動產業走勢如同全聯會所預測代表字「溫」，在經濟景氣回穩下，加上政策不確定因素消失，終於擺脫「冷」、「苦」的局面；2018 年則以「揚」字，代表繼續維持 2017 年底復甦的態勢；2019 年則以地方選舉選後新視界為主的「亮」；2020 年則以「湧」字回應台商回流帶來 5000 億投資金額、民間投資大爆發。

全聯會預估，以 2020 年全年推估值來看，估七都全年走勢應該保持微增，僅桃園市增幅較大約 9%，台南市及高雄市微減，新竹市則在台積電 (2330-TW) 帶動下，大增 3 成。

2021 年各都會區的成交來看，全聯會認為，桃園因為不少新興重劃區完工交屋，今年移轉登記棟數直逼 2012-2014 年的高峰期，2021 年將持續大增；新竹縣市及台南市、高雄市在打炒房政策的約制下，預估市況將是價平量減格局。