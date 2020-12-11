〈房產〉雙北最大地上權案今公告招商 總面積6104坪

北台灣史上最大的地上權招商案，新北板橋浮州商業區公辦都更案今 (11) 日由國家住都中心正式公告徵求實施者案，此一案總面積高達 6104 坪，採設定地上權方式，存續期間 55 年，預計在 2021 年 4 月 9 日截標。

新北市板橋浮州商業區公辦都更案，為近年北台灣面積最大的地上權案，基地總面積高達 6104 坪，位於新北市板橋區中山國小南側與浮洲合宜住宅北側間，鄰近台 65 快速道路。此一都更案由世邦魏理仕擔任招商財務顧問。

世邦魏理仕台灣估價及諮詢部主管施甫學表示，新北板橋浮州商業區公辦都更案在整合期間便已獲得不少業者關注以表達參與意願，其投資潛力看好的主要三大優勢分別為產權單一、面積方正、人口紅利；未來此區進一步開發，將可望與新板特區、板橋舊站區以及遠東通訊數位園區連成一線，催生新北國際都心新面貌，帶動當地商業活絡。

國家住都中心指出，新北板橋浮州商業區公辦都更案土地使用分區為第一種商業區，建蔽率 50%，容積率 300%，預期可申請 50% 都市更新容積獎勵上限值。此外，產品規劃多元彈性，在符合都市計畫土地使用管制規定前提下，可朝商場、商辦及住宅等產品規劃。

國家住都中心指出，為鼓勵民間參與及降低投資風險，新北板橋浮州商業區公辦都更案地上權存續期間 55 年，權利金分 23 期計收，以有效分散實施者投資風險。土地租金除應繳地價稅外，採定額方式計收，降低公告地價調整風險。

此外，國家住都中心並指出，委託實施契約允許完成全部建物第一次所有權登記之翌日起營運屆滿 5 年後，得經住都中心事前同意後，將契約之權利義務（含基地之地上權）全部轉讓予第三人。同時，55 年期滿後，給予可再續約 20 年的彈性。