〈房產〉國產署今標出8宗北中南地上權土地 名軒、永信建設分別奪標

國產署今年第二批地上權招標今 (14) 日開標，本次釋出 19 宗標的總面積約 2 萬 8615 坪，結果標出台北、台中及高雄共 8 宗標的，標脫率約 42.1%，上市櫃建商名軒開發 (1442-TW) 及永信建設 (5508-TW) 分別標下台北及高雄土地地上權案。

國產署本次標案中，高雄 6 宗標的有 5 宗標脫，為本次標售表現最亮眼的地區。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，往年地上權標脫率約 3-4 成，今年國產署地上權標售成績大好，全年平均標脫率約 50%，追平 2012 年的 5 成紀錄，併列有統計以來新高，主要是今年房市景氣佳，連帶地上權的買氣也來到近年高峰。

高雄市本次釋出的 6 宗標的，僅前鎮區興南段土地未獲青睞，其餘 5 宗標皆開出紅盤，其中鄰近捷運前鎮高中站、鳳山區福誠段土地，反應一如預期熱絡，共吸引名軒 (1442-TW)、永信 (5508-TW) 及北京建設等多家業者投標，結果由城揚建設旗下的北京建設以 4.6 億元得標，溢價率達 67.9%。

高雄市除了福誠段標的外，緊鄰光武國小的三民區義民段 490 地號，也被北京建設以 6.3 億元擊退永信建設拿下，使北京建設成為本次招標的最大贏家。另外頗受產業界關注的原岡山平和夜市商業區標的，也引來光雄長安醫院與全聯實業出手，而全聯以 1.21 億元拿下岡山市中心精華地。

不讓高雄專美於前，台北市的中正區杭州南路與銅山街口的 254 坪土地，也吸引了新光人壽、名軒開發兩家業者投標，最終名軒以 7.14 億元勝過新壽的 6.5 億拿下該宗標的，溢價率達 11.4%，換算土地權利金單價高達 280.9 萬元，成為本市標脫物件中的總價、單價雙冠王。

張旭嵐分析，大型標的開發規模大，資金門檻高，有能力負擔的業者本來就不多，且台中、台南的地上權發展尚處萌芽階段，加上近來央行嚴管建商融資授信，讓業者對投入大型地上權案持保留態度；而高雄因地上權物件的市場接受度高，先前推出的「微笑時代」、「R5 新世界」、「R5 新世紀」及「銳揚國寶」等地上權住宅，均締造不俗的銷售成績，使在地建商對地上權產品頗具信心，因而順利寫下令人眼睛為之一亮的招標成績。