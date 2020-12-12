〈房產〉建商桃園推案重要訴求 高綠覆率生活品質為首要

在桃園各重劃區中，高綠覆率已成為推案重要訴求，其中純住宅規劃且綠覆率逾 10% 的中路、小檜溪重劃區，成建商競相插旗的重點區域，由台中北上的建商豐邑機構，前進桃園中路重劃區首案「豐邑風禾」未受疫情影響，熱銷達 5 成，在今 (12) 日正式動工。

豐邑機構在桃園中路的「豐邑風禾」建案由創意家行銷代銷，總銷金額達 30 億元， 基地面積 1287 坪，為地下 3 層、地上 26 層建案，規劃為 150 戶住家，格局規劃 35-53 坪格局，創意家行銷則指出，此預售建案公開至今，已售出 5 成，今天開工後，預計 3 年後完工。

總銷 30 億元的豐邑風禾規劃 35-53 坪格局。(鉅亨網記者張欽發攝)

豐邑機構總經理邱崇喆指出，桃園人口、交通、產業、建設等四大引擎都到位，房市前景看好，且重劃區比較容易擁有完善的整體規劃，尤其是桃園高綠覆率的「中路重劃區」，是豐邑機構在此選地的重要原因之一。

地產業者指出，目前首購族偏好選擇桃園「中路」重劃區，規劃為純住宅，擁有風禾、水秀、向陽公園等超過 9 公頃的公園綠地優勢，綠覆率也超過 10%。

就桃園新興重劃區而言，小檜溪、中路重劃區綠覆率更高於 10%，優於桃園其他重劃區，成後疫情時代焦點，當地房仲加盟業者指出，兩個重劃區相比，中路重劃區漸有新成屋釋出，但交易量低，而小檜溪重劃區則處預售建案增量推案階段，兩重劃區建案都以高綠覆率成為重要訴求。

另外國建 (2501-TW) 先後在小檜溪及中路地區，陸續有建案推出。