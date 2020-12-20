兩檔小金雞掛牌、11月外銷訂單 本周大事預告

威盛 (2388-TW)、宏碁(2353-TW) 旗下小金雞皆預計在本周掛牌上市櫃，尤其威盛旗下威鋒電子此次公開申購吸引約 643 億元資金，掛牌表現獲關注，經濟部統計處周一將公布 11 月外銷訂單，可望呈現「連九紅」，挑戰再刷新高，2021 年全球產業脈動投資論壇也將在本周登場，相關業者將針對明年展望現身說法，以下是本周大事預告：

威盛、宏碁旗下兩檔小金雞 本周掛牌

威盛旗下威鋒電子預計在本周四 (24 日) 掛牌上市，由於威盛集團先前曾培育出兩代股王，此次小金雞登上資本市場，也引人關注，威鋒電子此次公開申購共吸引 38.27 萬筆申購單，以承銷價 168 元計算，相當凍資 643 億元，顯現申購相當熱絡。

另外，宏碁旗下智聯服務也預計周五掛牌上櫃，其主要提供資訊系統整合服務，目前客戶以台灣半導體產業為大宗，其次則為電子、製造及金融等產業，看好未來企業數位轉型、跨領域合作趨勢，對明年營運審慎樂觀，也不排除擴大海外布局。

蘋果光加持 11 月外銷訂單可望「連九紅」

經濟部統計處預計周一 (21 日) 公布 11 月外銷訂單，由於今年受惠遠距商機爆發，外銷訂單不斷創高，年底又迎來蘋果手機熱銷潮，11 月外銷訂單可望呈現「連九紅」，更有機會挑戰 10 月新高紀錄，再度改寫新猷。

2021 年全球產業投資論壇 七大產業釋展望

2021 年全球產業投資論壇將在本周二、三登場，一共橫跨汽車、醫美生技、消費、供應鏈移轉受惠、房市、5G 與金融銀行等七大產業，聚焦全球政治新變局、企業訂單能見度等議題，出席業者如耕興、朋億、京城銀等，皆可望釋出明年展望。

亞翔法說周五登場 聚焦中國半導體資金斷鏈風險

亞翔預計周五舉辦法說，市場關注，由於亞翔深耕中國地區，中國卻不斷爆出資金斷鏈危機，就連被視為中國半導體大廠的武漢弘芯，也因為出現資金缺口，影響台灣多家設備廠營運，未來中國業者投資力道料將成為法說重點。