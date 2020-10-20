〈外銷訂單〉10月可望連八紅續創歷史新高 全年保持正成長

受惠消費性電子新品備貨、傳統貨品需求回溫，9 月外銷訂單連七紅，更首次突破 500 億美元，寫下歷史新高紀錄，展望 10 月，經濟部統計處處長黃于玲表示，國際手機品牌新品備貨需求逐步發酵，加上 5G、高效能運算需求延續，預期 10 月外銷訂單可望連八紅，全年也可望保持正成長。

累計今年前 9 月外銷訂單達 3637.4 億美元，年增 4.2%，經濟部預估 10 月外銷訂單將達 515-530 億美元，月增 2.9-5.9%、年增 8.9-12.1%，可望再創歷史新高紀錄。

黃于玲表示，國際手機品牌往年都在 9 月發表新品、備貨，但今年遞延至 10 月，因此導致 9 月資訊通信產品終止連 6 個月正成長，轉為年減 9.6%，但隨著國際品牌 10 月手機新品上市，估 10 月資通訊產品可望恢復正成長，加上傳統貨品持續回溫，可望帶動外銷訂單再創新高。

另一方面，在各國逐步解封、新品備貨潮帶動下，我國 9 月主要接單地區金額皆維持高檔，其中，美國、中國及香港接單金額達 149.2、143.6 億美元，年增 11.1%、31%，保持雙位數成長，僅歐洲地區接單年減 12.2%，達 88.1 億美元。

海外生產比方面，9 月持續高度仰賴海外生產的資訊通信產品接單成長，讓外銷訂單海外生產比達 54%、年減 3.3 個百分點，累計前 9 月年增 1.2 個百分點。