車用晶片難產持續蔓延 福斯：明年第一季恐遭遇生產中斷

福斯汽車週五 (18 日) 表示，車用晶片供不應求導致汽車生產受衝擊瓶頸，福斯汽車恐調整明年全球第一季的生產計畫，但未提供具體數字。據彭博社 (Bloomberg) 引述知情人士報導，可能導致產量減少低六位數 (數十萬輛)。

知情人士透露，目前情況還有變數，因為重新分配的零件尚可以減緩較不受缺貨直接影響的車輛組裝問題。福斯汽車發言人拒絕回應此報導。

歐洲第二大汽車零件廠，也是福斯汽車最大供應商之一的德國馬牌 (Continental) 表示，目前尚無法排除與車用晶片缺貨相關的生產中斷。

德國馬牌在一份聲明中表示 ：「由於半導體業通常需要較長的交貨時間，因此需要等待一段時間才能支應目前額外的車用晶片需求，潛在的缺貨瓶頸將延續到 2021 年。」

全球最大的汽車零件製造商博世 (Bosch) 則表示，目前正與供應商和客戶緊密合作，盡可能保持零件供應。

目前尚不清楚其他車廠是否也將受到短缺的打擊，BMW 在一份聲明中說，其正在監測目前供應狀況並與供應商保持聯繫，預計不會因此中斷生產。

戴姆勒 (Daimler) 中國區總裁 Hubertus Troska 週五稍早對記者表示，他尚未察覺旗下賓士有車用晶片缺貨的瓶頸。

福斯汽車生產在今年初受到新冠肺炎衝擊，如今又面臨供應鏈問題，可能無法在明年順利有個平順的開始。受惠於中國市場需求回升，福斯汽車因應新冠肺炎影響的表現相對優於同業。

然而，儘管中國市場銷售已經連續五個月增長，歐洲疫情惡化持續影響福斯在歐洲市場的銷售。福斯汽車上個月警告 2021 年將成為福斯的過渡年，可能要等到 2022 年才能回到疫情前的水準。