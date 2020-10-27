〈財報〉恩智浦迎接需求反彈 看好Q4與明年發展 盤後漲3%

車用電子大廠恩智浦 (NXPI-US) 週一 (27 日) 於美股盤後公布 2020 會計年度第 3 季財報，受惠於中斷市場需求成長帶動，車用、工業物聯網與手機通訊業務較上季皆有雙位數成長表現，看好第四季以及 2021 年表現將依舊強勁，盤後勁漲 3%。

恩智浦週一 (27 日) 下跌 1.67% 以每股 134.89 美元作收，而在盤後公布財報後，恩智浦股價上漲 3.12%，至每股 139.1 美元。

恩智浦日線圖 (圖: Google)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 22.67 億美元，季增 25%，接近去年同期水準，略低於 Zacks 預期的 22.89 億美元

稀釋後 EPS 報每股虧損 8 美分，遠低於去年同期的 38 美分，亦低於市場預期的 1.55 美元

淨虧損報 1800 萬美元，遠低於去年同期的淨利 1.19 萬美元

毛利報 10.9 億美元，季增 27%，年減 8%

毛利率報 48.1%

營業利益報 3200 萬美元，季增 122%，年減 86%

營業利益率報 1.4%

營運現金流報 5.27 億美元

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

EPS 報每股 1.7 美元，年減 29.7%，高於 Zacks 市場預期的 1.59 美元

毛利報 11.35 億美元，季增 27%，年減 7%

毛利率報 50.1%

營業利益報 5.86 億美元，季增 56%，年減 15%

營業利益率報 25.8%，

自由現金流報 4.59 億美元

營收以業務別拆分：

車用電子業務報 9.64 億美元，季增 43%，年減 8%

工業與物聯網業務報 5.14 億美元，季增 18%，年增 21%

手機通訊業務報 3.37 億美元，季增 32%，年增 5%

網通基礎建設業務報 4.52 億美元，接近上季水準，年減 4%

公司財測與展望：

恩智浦半導體總裁兼執行長 Kurt Sievers 在財報聲明中表示，第三季業績明顯優於先前第二季的財測，高於財測中點約 13%，反映多個終端市場的需求都出現強勁反彈，相信第三季的強勁表現將延續至第四季。

營運方面，Sievers 提到，營收成長、淨損逐漸收斂，以及強勁的營業利益都遠高於原先的預期。此外，庫存天數 (DIO) 也從上季的 120 天下降至 84 天。

Sievers 說：「第三季恩智浦在車用、工業與物聯網和手機策略終端市場的成長主要受惠於核心業務的反彈以及新產品量產的顯著貢獻，隨著強大的產品組合與良好客戶黏著度優勢，我們有信心在 2021 年繼續實現強勁成長。」

恩智浦 Q3 回購 10 萬股股票，總成本為 1200 萬美元 並支付了 1.05 億美元，預計藉由發放股利方式向股東再返還 1.17 億美元。

恩智浦聲明表示，第三季已完全贖回 2022 年到期規模 4 億美元的 4.625％ 優先票據的未償本金，以及 2021 年到期規模約 13.5 億美元 的 4.125％ 優先票據的未償本金，總計 18.3 億美元是從資產負債表上的可用現金中所支付。

2020 Q4 財測關鍵數據 (non-GAAP)：