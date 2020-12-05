車用晶片缺貨現象醞釀漲價 將擾亂中國汽車生產狀況

據路透社 (Reuters) 週五 (4 日) 引述業內供應商與官員表示，目前車用晶片正出現供不應求的狀況，還可能會醞釀漲價，預估此現象要到 2021 年才能緩解，將擾亂中國汽車業者的生產狀況。

德國馬牌集團週五表示，儘管車用晶片供應商已透過擴產來應對車市的需求，但目前車用晶片供應鏈擴產的產能僅能支應 6 至 9 個月，潛在的車用晶片短缺可能會持續到 2021 年。德國的汽車零件供應商 Bosch 也表示，某些零組件供應鏈正出現出貨瓶頸。

車用晶片龍頭英飛凌 (Infineon) 近日表示，考量到 2021 年汽車產量將出現成長，目前正增加資本支出以擴大奧地利新車用晶片廠的產能，以調整其全球製造能力。

此外，荷蘭車用晶片廠恩智浦半導體 (NXPI-US) 也已向客戶表示，由於目前正面臨材料成本的「漲價」以及晶片的「嚴重短缺」，因此必須向客戶提高所有產品的價格，恩智浦也已向路透社證實此消息。

在中國市占第一的福斯汽車 (Volkswagen) 週五則表示，疫情爆發影響全球電子元件供應後，已導致中國汽車生產出現中斷的可能，隨著中國經濟復甦推升汽車需求，生產困難的情況將變得更加嚴重，到時候所有供應商恐無一倖免，目前正在密切監視市況，並已開始與供應商協調以採取適當的對策。

一位不具名的產業資深官員表示，預估車用晶片短缺現象將繼續影響中國的汽車生產一段時間，幾家國際和中國的汽車廠將在短期內面臨不一致的生產中斷的問題。

截至今年的前 11 個月，中國預估汽車銷量將超過 2200 萬輛，僅較去年同期下降 3%。