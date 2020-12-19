中國無人機大廠DJI遭美打入經濟實體黑名單

美外電週五報導，全球最大無人機製造商、中國深圳大疆創新 (DJI) 與其他十數家中國企業均遭美國商務部打入經濟實體黑名單。

先前《路透》報導，中國十數家正遭美商務部打入所謂的黑名單，其中包括中國晶片大廠中芯國際 (SMIC)。

美商務部長 Wilbur Ross 週五批評，中國「以無所不在的監視，打壓新疆與其他地區的公民。」

美商務部將 DJI、無錫中德美聯生物技術（AGCU Scientech）、中國科學器材（China National Scientific Instruments and Materials）、以及光啟（Kuang-Chi Group）等 4 家公司列入黑名單，稱其「基因收集、監控以及人臉辨識技術，正大規模地被用於侵犯中國境內的人權，且這 4 家甚至將產品及技術出口至其他打壓人民的國家，這與美國的外交政策背道而馳。」

這 4 家中國企業週五尚未立即回應。

美政府先前已表達對 DJI 和其他中國無人機製造商的擔憂。今年 1 月，美國內政部表示已將其約 800 架中國製造的無人機停飛，稍早也停止內政部對此類無人機的採購。

2019 年 5 月，美國國土安全部向美國企業告警，中國製造的無人機恐對公司數據造成風險。

另外，美國立法者本月決議不禁止美國企業購買中國無人機技術。