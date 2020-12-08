中汽協：車用晶片短缺效應恐明年Q1浮現 全年產能影響不大

受新冠疫情影響，中國汽車產業近期爆發晶片斷供危機，中國汽車協會 (CAAM) 坦言，車用晶片價格上漲無法避免，且短缺問題可能在明年第 1 季對部分企業的汽車生產造成重大影響，但對全年產能影響不大。

中汽協 (CAAM) 副秘書長李邵華於自家出版品《汽車縱橫》指出，根據調查，晶片短缺問題，將對部分企業的汽車生產產生較大影響，尤其是在明年第 1 季。

李邵華表示，晶片供應短缺源自於全球對晶片產能投資不足、電子設備晶片需求上升，以及二波疫情導致歐洲和東南亞生產放緩所致。

他補充道，汽車供應鏈正在提升關鍵晶片和相關原料庫存，加上產能依舊不足，短期內，晶片價格上漲恐怕無法避免。

儘管如此，中汽協預計，全年汽車產量不會受到太大影響，但並未詳述實際財務影響。

全球最大的汽車零件供應商德國馬牌 (Continental)、博世 (Bosch) 和福斯汽車 (Volkswagen) 上週接連警告，疫情打亂全球晶片供應，恐進一步影響中國的汽車生產。

陸媒上週報導，車用晶片短缺將導致電子穩定程式 (ESP) 和電子控制器單元 (ECU) 兩大產品無法生產，若無法順利於年內緩解，可能影響中國 15% 的汽車產能，即約 400 萬輛汽車。