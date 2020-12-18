分析師：特斯拉因納入指數飆漲只是短期效應 估值應較當前低73%

今年以來，特斯拉 (TSLA-US) 股價持續上漲，並即將被納入標普 500 指數。不過，投資研究機構 New Constructs 資深股票分析師 David Trainer 在週四 (18 日) 表示，將特斯拉納入標普 500 指數將會為投資者帶來麻煩，並且特斯拉應該只值 172 美元。

Trainer 在報告中表示，特斯拉被納入標普 500 指數，標誌著當今投資環境的輕率性達到新高峰，並將成為特斯拉估值與該公司糟糕的基本面趨近一致的催化劑。

與大摩分析師一樣，Trainer 也認為特斯拉的股價被高估了，今年該公司的股價漲幅高達 716%，可能預示著崩跌即將到來。Trainer 認為特斯拉的股價應該在每股 172 美元，比當前水平低 73%。大摩分析師則將特斯拉的目標股價定為 90 美元。

Trainer 也表示，將特斯拉納入標普 500 指數，將為那些擁有被動追踪該指數資金的投資者帶來不必要的風險。他認為，雖然一旦特斯拉在 21 日被納入後股價可能會漲得更多，但這種提振作用是短暫的。

Trainer 對特斯拉的擔憂包括電汽車市場競爭的加劇、消費者對品質的疑慮以及歐洲地區需求的下跌。

在今年第三季，特斯拉共交付了 139,300 輛汽車，創下歷史新高，但 Trainer 指出，特斯拉在歐洲電動車市場的佔比已從 2019 年第三季的 34% 下降至今年第三季的 14%。

Trainer 也表示，在中國，最暢銷的電動車是通用汽車與當地合資企業生產的宏光 MINI，其售價較 Model 3 便宜 11%，並且通用汽車承諾為電動車生產投資數十億美元對特斯拉已經構成了威脅。Trainer 也指出，特斯拉在《消費者報告》的年度汽車可靠性研究中排名倒數第二。